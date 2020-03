Acontece ParkGallery recebe exposição AMAR-SE a partir desta quinta-feira (12)

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Mostra assinada pelo artista plástico Jackson Brum é a quarta a ser apresentada na galeria de arte itinerante do ParkShopping Canoas Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O ParkShopping Canoas irá inaugurar nesta quinta-feira, 12 de março, a quarta exposição da ParkGallery, galeria de arte itinerante do shopping que tem curadoria de Vinicius Amorim. A mostra AMAR-SE, do artista plástico Jackson Brum, abre ao público a partir das 19h, em novo local – no piso L2, próximo à Entrada D. A entrada é gratuita.

Neste trabalho, Jackson Brum revela figuras humanas e expressões repletas de sentimento, fragmentadas em uma explosão de cores vibrantes com traços cheios de movimento. A AMAR-SE é um convite de reflexão sobre as diversas formas de amar. A exposição propõe a percepção, a leitura e o acolhimento ao sentido da palavra por meio do olhar do espectador. “O amor é complexo na sua simplicidade, transborda o silêncio de um olhar. É também a contemplação dos encontros, transformando sonhos em um novo propósito de vida”, afirma Jackson Brum.

A partir desta edição, todos os artistas que participarem na Park Gallery realizam uma ação de Live Painting no Park, na qual pintarão uma tela ao vivo no shopping antes da exposição começar. No último sábado, dia 7 de março, Jackson Brum deu início à novidade. Por meio de exposições artísticas gratuitas, o ParkShopping Canoas tem como objetivo democratizar a arte ao propiciar às pessoas o contato direto com manifestações culturais em seu cotidiano.

Park Gallery – Exposição “AMAR-SE”, de Jackson Brum/Abertura: 12/3, às 19h/Horários: de segunda a sexta, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 20h/ParkShopping Canoas (Av. Farroupilha, 4.545), Piso L2, próximo à Entrada D.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário