Acontece St. Patrick’s Day vai movimentar a Estação Campos de Canella a partir deste sábado

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Evento acontece na Estação Campos de Canella. (Foto: Reprodução / Gustavo Merolli)

Entre os dias 14 e ço, é hora da Estação Campos de Canella se pintar de verde para celebrar o St. Patrick’s Day. Música ao vivo e, claro, muita cerveja boa embalam as comemorações. Douglas Carraro Trio (dia 14), Wild Bears (dia 15), Duo Folks (dia 16) e Acústico Rockefeller (dia 17) são as atrações musicais confirmadas. Os shows, que são abertos ao público, acontecem sempre às 18h no Largo Benito Urbani. Além da programação musical, restaurantes e bares que integram o complexo oferecem promoções de chopp e cerveja.

A comemoração é em alusão ao Dia de São Patrício, feriado tradicional na Irlanda, santo padroeiro do país tido como responsável por levar à religião católica para o povo celta. Diferentes versões explicam a escolha da cor verde, tradicionalmente adotada na data. Há quem diga que existe uma ligação com o verde do trevo de três folhas que o santo usava para explicar a doutrina da Santíssima Trindade. Outra versão remete à Revolução Irlandesa (1798), em que soldados se vestiam de verde no dia ço para chamar a atenção da opinião pública para o conflito. Outra provável referência é o fato de o país ser conhecido como Ilha Esmeralda em razão de a paisagem estar sempre verde, fruto das condições climáticas da região.

Não se sabe ao certo como a tradição chegou ao Brasil, mas o fato é que na Irlanda se comemora a data com muita cerveja boa e comidas locais que ganham uma roupagem verde, desfiles, festa e alegria, razões suficientes para justificar a comemoração por aqui.

Estação Campos de Canella | St. Patrick’s Day

Shows – sempre às 18h, no Largo Benito Urbani

14.03 – – Trio

15.03 – – Wild Bears

16.03 – -feira – Duo Folks

17.03 – ça-feira – Acústico Rockefeller

