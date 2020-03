Acontece Aprovada audiência pública para debater prevenção de doenças renais

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

(Foto: Reprodução / Ariel Pedone)

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou, nesta -feira (11), o requerimento da deputada estadual Franciane Bayer (PSB) para realização de audiência pública com o objetivo de debater formas de prevenção das doenças renais.

As doenças renais crônicas costumam ser assintomáticas no começo e muitos pacientes recebem o diagnóstico tardiamente, quando o principal tratamento já é a hemodiálise, método pelo qual o sangue é filtrado artificialmente por meio de um aparelho. “Por isso é tão importante falar sobre o assunto e conscientizar a população a buscar prevenção”, destaca Franciane.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica as DRC como um problema de saúde pública mundial atingindo cerca de 850 milhões de pessoas. No Brasil, estima-se que 10% da população sofra com essas doenças. No Rio Grande do Sul, uma lei da então deputada estadual Liziane Bayer instituiu o Dia Estadual do Rim, a ser celebrado no dia ço (hoje), e a Semana Estadual de Prevenção das Doenças Renais, realizada anualmente na semana ço.

De acordo com a deputada Franciane, que preside a Frente Parlamentar em Defesa da Nefrologia Gaúcha, deverão ser convidados para a audiência, prevista para o final ço, representantes da Secretaria Estadual de Saúde, secretarias municipais de Saúde, em especial agentes da atenção básica, hospitais e clínicas que possuem o serviço de nefrologia, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Conselho Regional de Medicina, Associação Médica do Rio Grande do Sul, Sociedade Gaúcha de Nefrologia, Sociedade Brasileira de Nefrologia, Federação Nacional das Associações de Pacientes Renais e Transplantados do Brasil, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Sociedade Brasileira de Diabetes, Escola de Saúde Pública RS, além de ONGs ligadas a tema.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário