Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

(Foto: Reprodução / Bernardo Zamperetti)

O Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, assinou o termo para início da obra na Brinquedoteca Municipal de Capão da Canoa, nesta última quarta-feira (11). Inaugurada em 3 de julho de 2012 o espaço está localizado no Espaço Fênix – Centro de Aprendizagem na Praia do Barco.

O local dispõe de brinquedos, jogos, dinâmicas e muitos outros atrativos para as crianças do município, sendo de fundamental importância porque une a brincadeira ao processo de aprendizagem e formação cultural. A brinquedoteca é um espaço preparado para estimular a criança a brincar, possibilitando o acesso a uma grande variedade de brinquedos, dentro de um ambiente apropriado. É um lugar onde tudo convida a explorar, a sentir, a experimentar e a fantasiar.

Conforme o Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, é um local importante que oferece diversão através de brinquedos e jogos para as crianças do município. “O intuito da nossa gestão é oferecer um local que contribuirá na aprendizagem e no bom convívio de nossas crianças e, certamente, a reforma da brinquedoteca vai colaborar para isso”, destaca.

