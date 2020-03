Acontece ParkShopping Canoas sedia torneio profissional de vôlei de praia

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Competição reunirá 34 duplas do país para disputa da premiação nos dias 14 e 15 de março Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O fim de semana será de competição profissional de vôlei de praia no Rio Grande do Sul. A Arena do Park, no ParkShopping Canoas, sediará um torneio com 34 duplas brasileiras. O evento tem como proposta reunir atletas que disputam e estão ranqueados no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e promessas do Estado, visando fortalecer a modalidade.

No sábado, os jogos iniciam às 10h, com previsão de término às 19h. No domingo, as partidas começam às 11h, com a final programada para 16h. Até as quartas de final, as partidas ocorrem em set único de 21 pontos. Nas semifinais, na final e na disputa de terceiro lugar, são disputados dois sets, com tie break de 15 pontos em caso de empate. Os campeões recebem R$ 5 mil e troféus. A dupla vice-campeã e os terceiros colocados também serão premiados com troféus. Organizada por União FM e a BMKS Eventos Esportivos, o evento é gratuito e chancelado pela Federação Gaúcha de Voleibol.

Aulas gratuitas de beach sports

A partir da segunda-feira, dia 16 de março, um dia após o fim do torneio, a Arena do Park começa a receber aulas gratuitas de vôlei, futevôlei e beach tênis. Com professores especializados, o projeto tem como objetivo fomentar o esporte e reforçar a Arena como um centro de entretenimento e lazer para a população. As aulas ocorrem de segunda a quinta, todas as semanas, até a metade de maio. A idade mínima para participar é de 14 anos. As inscrições são por aula, com número limitado de alunos, e podem ser feitas no local ou pelo telefone (51) 9 9400 0178.

Torneio de vôlei de praia da Arena do Park/ Sábado (14/3), das 10h às 19h e domingo (15/3), das 11h às 19h/ Arena do Park: Setor F1 do estacionamento no ParkShopping Canoas/ Atração gratuita

Calendário

Futevôlei/ Segundas e quartas, das 17h às 18h e das 18h às 19h

Beach Tênis/ Segundas e quartas, das 19h às 20h e das 20h às 11h

Vôlei/ Terças e quintas, das 17h às 18h e das 18h às 19h

Os professores

Vôlei: Mayara Vian Prestes foi auxiliar técnica no Tsunami Volleyball Club. Nos Estados Unidos, com meninas de 14/15 anos. Também atuou como diretora de operações na Georgia Institute of Technology, onde planejava, coordenava e controlar a logística de viagens do time de vôlei de uma universidade americana, além de participação diária nos treinamentos das adolescentes e contribuição nos scouts dos jogos. Atualmente, Mayar monta treinos de vôlei, futevôlei e funcional.

Futevôlei e Beach tênis: Jonathan Michelini tem cursos de professor de quadra futevôlei módulos I e II, modalidade a qual dá aulas há dois anos e meio. Com curso da CBT, ensina beach tênis há cinco anos e pratica o esporte há sete.

