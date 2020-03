Acontece Shopping Iguatemi promove evento gratuito voltado para pets

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Spa para pets, shows de cães adestrados, playground e chafarizes para cães estão entre as atrações da 4ª edição do Love Pets Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Entre os dias 14 e 15 de março, o Shopping Iguatemi promove a 4ª edição do Love Pets, evento gratuito, com programação voltada aos animais de estimação. Entre os destaques, está a ampliação do spa para pets, que foi sucesso na última edição, com sessões de quick massagem, quick acupuntura, alongamentos e tratamentos alternativos para os companheiros de quatro patas.

O Love Pets, instalado em uma área de 585 metros quadrados, no estacionamento externo do Iguatemi, também terá um playground com uma piscina de bolinhas, balanços, rampas, obstáculos e escorregadores. Além disso, para refrescar as brincadeiras, os bichinhos poderão se divertir em um espelho d´água com chafarizes.

“Quando falamos em promover experiências memoráveis às famílias, nos referimos aos pets também. Nos últimos anos, os bichos de estimação assumiram um papel importante na vida das pessoas. Eles são parte da família e do dia a dia dos nossos clientes. Assim como outros eventos promovidos pelo Iguatemi, com o Love Pets, buscamos promover momentos especiais, de bem-estar e integração entre todos”, afirma Andrea Quintana.

O evento é totalmente gratuito e os participantes que quiserem, podem contribuir com doação de um saco de ração, que será entregue, posteriormente, a ONGS que se dedicam a cuidar dos animais. No ano passado, com esta mesma ação, o Iguatemi arrecadou cerca de 140 kg de ração.

Exposição no Shopping

Na semana que antecede o evento, de 9 a 15 de março, a marca Gato-Mia Crochetaria vai dar um teaser do que será o Love Pets, em uma exposição inédita de dez cachorrinhos reproduzidos artesanalmente em crochê. Entre as peças, estão um Vira-Latas, um Labrador e um Galgo Italiano. Os produtos também estarão à venda nos dias do evento.

Pet & Play

Em um circuito totalmente dinâmico, a cachorrada vai poder se jogar na piscina de bolinhas exclusiva para cães e correr muito pelas rampas, obstáculos e túneis localizados no espaço.

Fresh Pet

Não é novidade que os animais adoram brincar com água, por essa razão, nesta edição, o Love Pets traz um espelho d’água de 20 centímetros de profundidade, com chafarizes para os bichinhos se refrescarem no penúltimo final de semana de verão.

Pet Care

A atração que foi sucesso em 2019, retorna com força neste ano. Os pets terão à disposição uma equipe de profissionais responsável por sessões de quick massagem, quick acupuntura, alongamentos e tratamentos alternativos. Todas as atividades neste espaço também são gratuitas.

Pet Agility

Durante os dois dias de evento, cães adestrados vão compartilhar com o público suas habilidades no circuito exclusivo para pets. No total, serão 13 apresentações dos talentos caninos, entre eles, os cachorros treinados pela Brigada Militar de Porto Alegre e a cadela Vivi, com seu dom de dar saltos de 2,5 metros de altura.

Pet Heads

Com as fotografias do Pet Heads, o tutor pode sair, literalmente, com a cara do seu pet. O estúdio oferece imagens personalizadas para que os animais e seus donos registrem o momento de forma divertida.

Feira de Aumigos

O Love Pets vai contar com stands de marcas parceiras, que vão comercializar produtos voltados especificamente para cães e gatos. Entre as marcas expostas, estão a Gato-Mia Crochetaria e a Oliver & Mag Pet Store.

Love Pets/ 14 e 15 de março/ 11h às 20h/ estacionamento externo do Shopping Iguatemi Porto Alegre, próximo à tradicional Figueira do shopping (Entrada pela R. Antônio Carlos Berta)/ entrada gratuita por meio de cupom disponibilizado no App Iguatemi Porto Alegre

