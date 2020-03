Acontece Como a neurociência vem impactando as decisões das lideranças nas empresas?

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Keitiline Viacava, Ph.D. também irá ministrar workshops em São Paulo e Porto Alegre. Com tema ‘Cognição Executiva e Vieses Implícitos’, eles acontecerão no dia 13 de março na capital gaúcha e no dia 19 na capital paulista. Foto: Siane Tschiedel Foto: Siane Tschiedel

Keitiline Viacava, pós-doutora em Neurociência Cognitiva, pela Universidade de Georgetown em Washington, D.C., desenvolveu um projeto para assessorar empresas de grande porte a obterem ganhos a partir do conhecimento dos diferentes estilos de decisão de seus líderes.

Atualmente, vem acontecendo uma série gradual de mudanças no entendimento dos conceitos de tomada de decisão e vieses. Isso influencia tanto as escolhas de âmbito tático (gerenciais), quanto estratégico (alta gestão). A principal mudança consiste em tratar os vieses como uma vantagem competitiva, ao invés de considerá-los algo negativo e que devem ser evitados a qualquer custo. “Se vieses fossem ruins, a seleção natural teria encontrado uma forma de eliminá-los”, diz Keitiline. Para a evolução da experiência cognitiva, a neurocientista divide o processo em quatro etapas: problema; desafio; solução e resultado.

Também doutora em psicologia e diretora de educação executiva, Keitiline destaca as dimensões da nossa mente e comportamentos. Ela ressalta o resultado obtido pelo direcionamento consciente dos vieses a objetivos. De modo que: “As lideranças economizam energia mental, promovem criatividade, mudança e engajamento. Assim, geram bases para uma postura protagonista nas equipes e carreiras, além de uma cultura de inovação nas suas organizações”.

Além de pautas corporativas, a neurocientista também opina a respeito das influências da tecnologia em nosso cérebro e como lidar com os gatilhos de distração no nosso dia a dia. “Toda vez que uma nova notificação aparece na tela do seu computador, ou você nota o clarão do celular, ou mesmo ouve o som hipnótico que indica uma nova mensagem, você sai do foco. Para voltar à atividade anterior pode demorar algum tempo”, comenta.

Entre outros assuntos analisados pela Ph.D., também está a criatividade e as maneiras de inspirar seu cérebro para desencadear mais boas ideias. Dicas para simplificar problemas, como reconhecê-lo e buscar por respostas positivas. Dificuldades para seguir com as metas de futuro, ou mesmo, como a ciência explica a ‘falta de vontade’ das pessoas mudarem opinião.

