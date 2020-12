Porto Alegre Mercadeiros doam 400 quilos de alimentos para moradores de rua em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Lojas, bancas e restaurantes do Mercado Público participam da ação solidária Foto: Divulgação/PMPA Lojas, bancas e restaurantes do Mercado Público participam da ação solidária. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Para marcar o encerramento de um ano totalmente atípico, o Natal do Mercado Público de Porto Alegre será mais solidário. Os mercadeiros se reuniram e doaram 400 quilos de alimentos, como frango, lentilha, bacon, farofa e chocolate, para a ação social Cozinheiros do Bem, que fornece refeições a moradores de rua.

Além da comida, foram arrecadados guardanapos, embalagens para quentinhas, talheres e copos descartáveis. De acordo com Adriana Kauer, presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central, a ideia de ajudar vai ao encontro do que os mercadeiros estavam pensando em realizar neste ano.

“Assim como ocorreu para muitos, 2020 foi bastante complicado para todos nós do Mercado. Além da pandemia, a ameça da concessão que pairava sobre nossas cabeças, o Mercado parcialmente fechado, com colegas que ficaram cinco meses sem poder trabalhar, tudo isso nos afetou demais. Mas resistimos e conseguimos nos manter em pé. Para agradecer, resolvemos nos mobilizar nessa ação solidária. Dessa forma, o Cozinheiros do Bem receberá as nossas doações para levar um pouco de alento a quem precisa”, disse ela.

No sábado (19), a partir das 12h, no Viaduto da Conceição, serão servidos de 1 mil a 1,5 mil pratos à população vulnerável.

