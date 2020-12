Rio Grande do Sul Rodovia do Parque recebe obras de melhoria no asfalto

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Rodovia liga Porto Alegre a municípios da Região Metropolitana Foto: Divulgação/CCR ViaSul Rodovia liga Porto Alegre a municípios da Região Metropolitana. (Foto: Divulgação/CCR ViaSul) Foto: Divulgação/CCR ViaSul

A CCR ViaSul iniciou, nesta segunda-feira (14), as obras de melhoria no pavimento da BR-448, a Rodovia do Parque, que liga Porto Alegre a municípios da Região Metropolitana. Inicialmente, os trabalhos ocorrem entre os quilômetros 0 e 2 da pista Sul da rodovia, das 8h às 18h.

Os serviços devem prosseguir até 10 de janeiro, provocando desvios no tráfego. Entre as ações executadas, estão o reparo profundo do pavimento, fresagem e recomposição da camada asfáltica, drenos e aplicação de microrrevestimento asfáltico, recurso que melhora a textura superficial do pavimento, dando mais conforto e segurança aos usuários da rodovia.

De acordo com a concessionária, serão recuperados cerca de 40 quilômetros nos dois sentidos. O cronograma das obras pode sofrer alterações em caso de chuvas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul