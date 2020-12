Porto Alegre Mais de 11 mil contribuintes já pagaram o IPTU de Porto Alegre com 10% de desconto

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

O desconto de 10% pode ser aproveitado até 5 de janeiro Foto: Luciano Lanes/PMPA O desconto de 10% pode ser aproveitado até 5 de janeiro. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Nas primeiras duas semanas de arrecadação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2021, a prefeitura de Porto Alegre contabiliza o pagamento de R$ 13,8 milhões. O desconto de 10% já foi aproveitado por 11,3 mil contribuintes.

De acordo com o secretário-adjunto da Secretaria Municipal da Fazenda, Teddy Biassusi, a tendência é de que os contribuintes utilizem o 13º salário para quitar o IPTU. “É sempre mais vantajoso para o contribuinte quitar o valor do IPTU com o desconto, pois nenhuma aplicação terá rendimento neste percentual”, avaliou.

O site do IPTU já registrou mais de 192 mil acessos desde o dia 1º de dezembro, data em que foi iniciado o calendário. As guias de pagamento também estão chegando pelos Correios aos contribuintes, que poderão aproveitar o desconto de 10% até 5 de janeiro.

O pagamento deve ser feito na rede bancária conveniada com a prefeitura (Caixa Econômica Federal, Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Sicredi e Banco Original) e agências lotéricas.

