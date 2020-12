O procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou nesta segunda-feira (14) que as forças-tarefa do MP (Ministério Público) são “atividades informais, sem institucionalidade” e que o combate à corrupção deve ser aprimorado no Brasil.

Aras não citou nominalmente a Lava-Jato, mas, ao dar exemplo de forças-tarefa, citou São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba (PR), cidades onde há grupos específicos voltados para a operação.

O procurador-geral participou da videoconferência do lançamento do Anuário do Ministério Público, promovida pela revista Consultor Jurídico. O modelo defendido por Aras é o do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), que já existe na esfera estadual e começou a ser implementado no MPF (Ministério Público Federal).