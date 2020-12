Sem dar detalhes se ela se tratava da 20A.EU1, Hancock falou sobre a nova variante em um comunicado ao Parlamento. “Identificamos uma nova variante do coronavírus, que pode estar associada à disseminação mais rápida no Sudeste da Inglaterra. Uma análise inicial sugere que esta variante está crescendo mais rápido do que as variantes existentes”, afirmou o ministro.

“Devo enfatizar que, atualmente, não há nada que indique que a variante seja mais provável de causar doenças graves, e o conselho clínico mais recente é que é altamente improvável que uma vacina falhe em proteger contra essa mutação”, prosseguiu Hancock.