Após o julgamento, Gabriel Mercado e Alan Patrick já podem fazer sua estreia dentro de campo em 2024. Os atletas foram julgados na quinta-feira (25) no Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS).

Foi mantida a pena de redução de seis jogos para dois. Com isso, eles estão liberados para jogar no sábado (27), contra o Ypiranga, no estádio Beira-Rio, pela terceira rodada do Gauchão.

O zagueiro e o meio-campista foram punidos com seis partidas de suspensão pela confusão contra a equipe do Caxias, na semifinal do Campeonato Gauchão, na temporada de 2023.

O presidente do TJD-RS, na semana passada, aceitou o pedido de redução de pena feito pelo Inter. A Procuradoria recorreu da decisão, mas no julgamento, os auditores mantiveram a decisão por cinco votos a dois.

Além da punição aos jogadores, o clube também não pode receber público em seu primeiro jogo da temporada no Beira-Rio. Contra o Ypiranga, apenas mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiências (PCDs) terão acesso ao estádio.