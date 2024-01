Rio Grande do Sul Governador gaúcho visita obras em Passo Fundo e anuncia apoio ao projeto da Cidade da Polícia

26 de janeiro de 2024

Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite visitou, nesta sexta-feira (26), obras que estão sendo realizadas pelo governo do Estado em Passo Fundo e anunciou apoio ao projeto da Cidade da Polícia no município.

No primeiro compromisso do dia, Leite se reuniu com o prefeito Pedro Almeida e sua equipe, que apresentaram a iniciativa ao governador. A Cidade da Polícia será uma parceria entre o governo do Estado e a prefeitura para viabilizar a construção de um espaço que vai integrar as delegacias e demais estruturas da Polícia Civil.

“Nosso governo aposta muito nas parcerias com os municípios. Esse projeto permitirá uma melhor sinergia da atuação na segurança pública. A prefeitura está concluindo o projeto, e a gente vai encaminhar a nossa participação para garantir esse importante investimento”, afirmou o governador.

Em seguida, Leite visitou as obras do Hospital Dia da Criança. A instituição está recebendo R$ 9,1 milhões em investimentos do governo para ampliação de leitos e reforma da emergência.

O governador também vistoriou a construção do Parque Linear, que tem aporte de R$ 8,2 milhões de recursos do tesouro. O local é utilizado para atividades esportivas e de lazer, além de abrigar monumentos históricos do município.

Leite encerrou o roteiro com uma visita ao complexo turístico do Parque Roselândia. O espaço também recebe investimentos do governo estadual na infraestrutura de acesso e na requalificação da pista de tiro e de laço.

“No momento em que a gente recuperou a capacidade financeira do Estado com as reformas, começamos a buscar os municípios para parcerias. A prefeitura de Passo Fundo apresentou projetos muito bons nos últimos anos e é muito bacana ver a população desfrutando desses espaços, como o Parque Linear, por exemplo. A gente veio celebrar essas obras e as outras entregas que estão sendo feitas”, disse Leite.

