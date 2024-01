Após sentir desconforto na coxa direita, o zagueiro Igor Gomes passou por exames na quinta-feira (25), e o jogador aguarda os resultados para compreender a gravidade da lesão.

Igor Gomes foi titular na primeira rodada do Campeonato Gaúcho contra o São Luiz. Durante o primeiro tempo, o jogador sentiu dores e foi substituído por Vitão no início do segundo tempo.

Se a lesão for confirmada, a tendência é que não prejudique a formação titular. O camisa 3, até o momento, não é considerado titular pelo técnico Eduardo Coudet.

O confronto com o Ypiranga será disputado no sábado, às 16h30mi , no Beira-Rio. As duas equipes têm quatro pontos.