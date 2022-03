Economia Mercado financeiro aumenta pela 11ª semana seguida a estimativa de inflação para este ano no Brasil

28 de março de 2022

O mercado manteve a previsão para o PIB neste ano em 0,5% Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

O mercado financeiro aumentou pela 11ª semana consecutiva a previsão de inflação para este ano no Brasil. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (28) pelo Banco Central, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) deve fechar este ano em 6,86%.

No boletim anterior, a projeção do mercado era de que a inflação ficaria em 6,59%. Para 2023, os economistas apontaram uma inflação de 3,8% ante os 3,75% projetados na semana passada. Para 2024, o mercado aumentou a estimativa de 3,15% para 3,2%.

PIB

O mercado manteve a previsão para o PIB (Produto Interno Bruto) neste ano em 0,5%. Para 2023, o crescimento da economia foi estimado em 1,3%, a mesma projeção da semana anterior. Para 2024, a projeção ficou estável em 2%.

Taxa de juros e câmbio

O mercado também manteve a previsão da semana passada para a Selic (taxa básica de juros) em 2022. Conforme a projeção, a Selic deve ficar em 13%. Atualmente, a Selic está em 11,75% ao ano. Para o fim de 2023, a estimativa do mercado é de 9% ao ano e, para 2024, de 7,5% ao ano.

No que diz respeito ao câmbio, a expectativa do mercado para a cotação do dólar em 2022 diminuiu, ficando em R$ 5,25, ante os R$ 5,30 na semana passada. Para o próximo ano, a previsão do mercado também apresentou queda, passando de R$ 5,22 para R$ 5,20. Para 2024, a estimativa ficou em R$ 5,20.

