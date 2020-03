Economia Mercado financeiro reduz para 1,68% a estimativa de alta do PIB brasileiro neste ano

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

A previsão consta no Boletim Focus

Diante do avanço do novo coronavírus, os analistas do mercado financeiro reduziram novamente a estimativa de crescimento da economia brasileira neste ano, que passou de 1,99% para 1,68%. Essa foi a quinta queda consecutiva na projeção.

Ao mesmo tempo, o mercado também passou a prever um corte da Selic (taxa básica de juros) nesta semana, dos atuais 4,25% para 4% ao ano. O Copom (Comitê de Política Monetária) se reúne nesta terça (17) e quarta-feira (18) para definir a taxa.

As projeções fazem parte do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (16) pelo Banco Central.

Inflação

Segundo o relatório divulgado pelo BC, os analistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação para 2020 de 3,20% para 3,10%. A expectativa para este ano segue abaixo da meta central, de 4%. O intervalo de tolerância do sistema de metas varia de 2,5% a 5,5%.

Para 2021, o mercado financeiro baixou a estimativa de inflação de 3,75% para 3,65%. No ano que vem, a meta central de inflação é de 3,75% e será oficialmente cumprida se o índice oscilar de 2,25% a 5,25%.

Dólar

A projeção para a taxa de câmbio no fim de 2020 subiu de R$ 4,20 para R$ 4,35 por dólar. Para o fechamento de 2021, ficou estável em R$ 4,20 por dólar.

