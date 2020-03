Polícia Carga de vinhos avaliada em R$ 70 mil é apreendida na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

A apreensão ocorreu em Bento Gonçalves Foto: PRF/Divulgação A apreensão ocorreu em Bento Gonçalves. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Receita Federal apreenderam grande quantidade de garrafas de vinho de origem estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro na madrugada desta segunda-feira (16), na BR-470, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.

As bebidas estavam em caixas dentro de uma Spin. No veículo, encontravam-se o motorista de 41 anos e a sua esposa. Ao todo, 97 garrafas foram apreendidas. Os valores de cada uma variam de R$ 450 a R$ 1.200 no mercado brasileiro, totalizando R$ 70 mil.

O condutor informou que comprou os vinhos no Uruguai e que iria revendê-los em Bento Gonçalves.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Polícia

Deixe seu comentário