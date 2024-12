Geral Mercado Público de Porto Alegre tem horário diferenciado na véspera do Ano-Novo

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2024

O horário foi definido pela Associação do Comércio do Mercado Público Central. (Foto: Eduardo Beleske/PMPA)

O Mercado Público de Porto Alegre terá horário diferenciado no dia 31 deste mês (terça-feira, véspera do Ano-Novo), quando funcionará das 7h30min às 17h, e estará fechado em 1º de janeiro (quarta-feira).

Nos demais dias, a abertura ocorre em horário normal, das 7h30min às 19h. Já neste domingo (29), o funcionamento será das 9h às 15h. Os horários foram definidos pela Associação do Comércio do Mercado Público Central.

Trânsito no Réveillon

Em outra frente, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa as alterações que serão realizadas no trânsito e transporte para o Réveillon na Capital. Os bloqueios de trânsito ocorrem a partir de terça-feira (31), às 7h.

A avenida Edvaldo Pereira Paiva estará bloqueada em ambos os sentidos, entre a rótula do Gasômetro e a Rótula das Cuias. O desvio sentido Centro/bairro será pela avenida Loureiro da Silva. Já no sentido bairro/Centro será permitido o acesso de veículos ao estacionamento do Parque Harmonia tanto pela Edvaldo Pereira Paiva quanto pela rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, via avenida Augusto de Carvalho.

A partir da tarde, a avenida Augusto de Carvalho será bloqueada na esquina da avenida Loureiro da Silva. Os condutores que desejarem acessar a área do evento a partir do Centro devem seguir pela avenida Loureiro da Silva, rua Antônio Klinger Filho, avenida Borges de Medeiros e avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, escolhendo um dos acessos.

– Transporte: Na avenida Loureiro da Silva, nas proximidades da Receita Federal, será instalado um ponto de embarque e desembarque para táxis e aplicativos. Além disso, outros pontos de táxi estarão situados na avenida Augusto de Carvalho, na Rótula das Cuias e na rua Ibanor Tartarotti. Já os pontos exclusivos para embarque e desembarque de aplicativos estão localizados na avenida Augusto de Carvalho e na Loureiro da Silva.

As paradas da avenida Mauá x rua General Bento Martins, que atende as linhas M21 e M31 e C5, e na avenida Loureiro da Silva – em frente ao Colégio Parobé, que atende as linhas M10 e M98, no sentido Centro/bairro, estarão em atendimento aos usuários. Além disso, oito carros extras (dois por consórcio), atenderão a saída do evento, às 3h, nos eixos Norte, Leste e Sul. Para saber mais informações sobre horários das linhas, os usuários podem consultar os aplicativos Moovit, Cittamobi ou Lá vem o ônibus. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

