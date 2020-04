Porto Alegre Mercado Público registra 50% a menos de vendas na Semana Santa

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

Comércio de produtos alimentícios do Mercado Público sofre alteração devido à Covid-19 Foto: Brayan Martins/PMPA Comércio de produtos alimentícios do Mercado Público sofre alteração devido à Covid-19. (Foto: Brayan Martins/PMPA) Foto: Brayan Martins/PMPA

Em um ano atípico, dominado pela pandemia do Coronavírus, o resultado das vendas no Mercado Público foi negativo: comparado a anos anteriores, o comércio registrou uma queda de 50%.

O controle no acesso, determinado em decreto municipal, bem como todos os cuidados de higiene recomendados pelos órgãos de saúde, foram cumpridos ao longo dos últimos dias que antecederam à Sexta-feira Santa e à Páscoa.

“Mesmo com toda a movimentação registrada nas longas filas que se formaram, fruto do cuidado que tivemos com os nossos clientes, as vendas foram menores, tanto nas peixarias quanto nas lojas que comercializam chocolate, um dos itens mais vendidos nesta época. A nossa estimativa é que a redução chegou a 50%”, afirma a presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc), Adriana Kauer.

Neste sábado, o Mercado estará aberto das 7h30min às 18h30min. Já na segunda-feira (13), o horário retorna ao praticado antes das regras definidas para a Semana Santa: das 9h às 17h.

