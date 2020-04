Rio Grande do Sul Rede virtual de apoio durante pandemia já conta com 154 profissionais e segue em expansão

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

A teleconsultoria é uma ação da Secretaria da Saúde (SES/RS), por intermédio da ESP, em parceria com outras instituições, como o Instituto Federal de Educação Foto: Reprodução

A rede virtual de profissionais que tem o objetivo de apoiar práticas de cuidados em saúde já conta com 154 profissionais cadastrados até o momento. São médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, educadores físicos, entre outros, que dão orientação virtual à população e profissionais de saúde que atuam na ponta neste período de pandemia do novo coronavírus, em que é preciso distanciamento social.

“É um público que precisa de apoio e atendimento neste momento e esta é uma rede que se expande, todos os dias chegam novos cadastros”, informa Laura Wottrich, analista em saúde da Escola de Saúde Pública (ESP). Além da adesão dos profissionais, o projeto também ganha expansão para outros estados. Bahia, Minas Gerais e Paraná já fazem parte do processo.

A teleconsultoria é uma ação da Secretaria da Saúde (SES/RS), por intermédio da ESP, em parceria com outras instituições, como o Instituto Federal de Educação. Trata-se de uma ferramenta de interação de trabalhadores da saúde via web e visa a ampliar estratégias de combate à pandemia do coronavírus, atendendo por telefone, whatsapp, skype, facebook ou outro contato on line.

“Queremos atender especialmente pessoas que estejam em confinamento e tenham alguma dúvida ou sintam alguma necessidade”, explica a diretora da ESP, Terezinha Valduga. Os profissionais interessados em participar da rede de teleconsultoria devem acessar a página do Revira e preencher o formulário para cadastro. “Revirasaude é um dispositivo da Rede de Educação em Saúde Coletiva (Resc) da qual a ESP faz parte já há algum tempo”, informa Laura Wottrich.

