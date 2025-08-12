Rio Grande do Sul Merkator e 11 sindicatos da indústria de calçados levam para Novo Hamburgo a feira “Zero+” em novembro

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Protagonistas do evento anunciaram a novidade em coletiva de imprensa. (Foto: Divulgação)

A empresa Merkator Feiras e Eventos anunciou a mudança de domicílio de sua feira calçadista“Zero+”, cuja próxima edição será realizada de 17 a 19 de novembro. Os pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo (Vale do Sinos), passarão a abrigar o evento que lança a moda outono/inverno em calçados e acessórios para o Brasil e demais países da América Latina.

Com sua primeira edição em 2011 durante a Expogramado, em Gramado (Serra Gaúcha), a feira foi transferida já no ano seguinte para o Centro de Eventos do Serra Park.

“Esta nova mudança se deve uma readequação dos nossos eventos para os quais estamos trabalhando deste o último ano, com reposicionamento das nossas marcas, especialmente as voltadas para o calçado e o incremento de outros produtos”, ressalta Roberta Pletsch, diretora da Merkator.

Aliado a esses fatores, nasceu um movimento setorial diferenciado desde a última edição do Salão de Inovação do Couro e do Calçado (Sicc), no mês de maio. Parceiros tradicionais e alguns sindicatos da indústria fizeram uma leitura de mercado e propuseram alterações na feira, incluindo a mudança de local.

Dentre os argumentos está a valorização da promoção do calçado produzido na cidade, considerada mundialmente como a Capital Nacional do Calçado, que até hoje concentra a inteligência da indústria e abriga, em perímetro muito pequeno, a maior gama de fornecedores para a construção do sapato, desde o maquinário até as empresas especializados em design que são demandadas por empresas de todos os polos nacionais ou mesmo marcas reconhecidas mundialmente.

Este novo momento se deve à união de praticamente todos os sindicatos industriais dos Vales do Sinos e Paranhana, benm como da Serra Gaúcha. Roberta Pletsch acrescenta:

“São nos municípios desta área geográfica onde se localizam as empresas responsáveis pela maior parcela da produção brasileira de calçados. Nada mais legítimo do que termos um encontro nacional com os profissionais que compõem este cluster, trazendo para cá o varejo, elo comercial desta cadeia. É a união deste ciclo que garante o sucesso da indústria e gera número significativo de empregos e a riqueza que engrossa o PIB nacional”.

Por meio de um trabalho meticulosamente realizado nos últimos 70 dias pelos líderes sindicais que assinam, há quase duas décadas, parceria com a Merkator, foi criado um movimento que demostrou a mobilização destas entidades junto aos seus pares e destes com seus associados.

Parceiros

Isso despertou o desejo destes profissionais em manterem um evento forte e representativo em Novo Hamburgo, cidade-ícone da indústria calçadista. Assim, a lista de parceiros da Merkator cresceu de sete para 11 sindicatos:

– Sindicato da Indústria de Calçados Componentes Para Calçados de Três Coroas;

– Sindicato da Indústria de Calçados do Estado do Rio Grande do Sul;

– Sindicato das Indústrias de Calçados de Novo Hamburgo;

– Sindicato da Indústria de Calçados, Vestuário e Componentes para Calçados de Igrejinha;

– Sindicato da Indústria de Calçados de Campo Bom;

– Sindicato das Indústrias de Calçados de Farroupilha;

– Sindicato das Indústrias de Calçados de Estância Velha;

– Sindicato das Indústrias do Vestuário, do Calçado e de Artefatos de Couro de São Leopoldo;

– Sindicato das Indústrias de Calçados de Parobé;

– Sindicato das Indústrias de Calçados de Dois Irmãos;

– Sindicato das Indústrias de Calçados de Sapiranga.

Acrescente-se a à lista de parceiros a Associação Comercial, Industrial de Serviços de Novo Hamburgo e a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

