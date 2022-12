Esporte Meses após afirmar que poderia se despedir de Copas do Mundo, Neymar deixa dúvida: “Não fecho portas”

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

Atacante já tinha dito que a Copa do Mundo do Catar poderia ser a última da carreira. (Foto: Reprodução/Vídeo)

Neymar deixou o futuro na seleção brasileira em aberto, após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo 2022, na derrota nos pênaltis para a Croácia. Emocionalmente abalado pelo resultado, o camisa 10 também preferiu não falar se esse foi o último Mundial pela Seleção.

“Sinceramente, não sei. Acho que falar agora é ruim porque a cabeça está quente, não estou raciocinando direito. Falar que é o fim estaria me precipitando, mas também não garanto nada. Vamos ver o que acontece daqui para frente”, declarou Neymar, que terá 34 anos na Copa de 2026.

Quero pegar esse tempo para pensar na Seleção, pensar no que quero para mim. Não fecho as portas para a Seleção, também não digo 100% que vou voltar”, disse o atacante.

Perguntado sobre o que passou na cabeça, o camisa 10 confessou que não será fácil assimilar tudo o que está acontecendo.

“Parece que é um pesadelo. Não dá para acreditar no que está acontecendo. Essa derrota vai doer por muito tempo. Por isso é tão triste. Queria agradecer o torcedor brasileiro pelo apoio, carinho e respeito com todos os companheiros. Dizer que infelizmente não conseguimos nosso sonhos, mas faz parte, é futebol e acontece. Agora é ir para casa, lamentar e sofrer pela derrota”, desabafou.

Neymar também contou que já estava definido que ele bateria o quinto e último pênalti da seleção brasileira na disputa contra a Croácia. Na visão dele, não mudaria muita coisa se a ordem fosse alterada. Ele procurou apoiar Rodrygo, que desperdiçou a primeira partida.

Vestiário

O craque também deu alguns detalhes sobre a conversa no vestiário do estádio Cidade da Educação e classificou o jogo como “injusto”.

“Difícil falar neste momento. A cabeça está a milhão, cheia de coisas, mas a gente conversou, falou de coisas que ficaram para a gente de aprendizado. Um grupo muito unido, um grupo alegre, feliz, mas hoje não foi um dia de felicidade e sim de tristeza. Infelizmente num jogo injusto a gente acabou sendo eliminado. Agora é botar a cabeça no travesseiro, abraçar a família. Só eles podem nos confortar agora”.

Neymar disse ter falado algumas palavras sobre todo esse ciclo, “esses dias que ficamos juntos. Passa muito rápido, por isso tem que aproveitar o máximo. Carreira de um se encerra na seleção, de outro também, jovens chegam. Fizemos muitos amigos aqui, estou contente de ter feito parte deste grupo, estou orgulhoso de cada um. Infelizmente não coroamos este grupo com a vitória, mas acontece. É lamentar neste momento de tristeza, é difícil encontrar palavras para confortar cada um”.

A seleção brasileira se despede da Copa do Mundo 2022 com três vitórias, um empate e uma derrota. Depois dos triunfos sobre Sérvia e Suíça, houve a derrota para Camarões, no último jogo da fase de grupos. Nas oitavas de final, goleada sobre a Coreia do Sul. E por fim, a eliminação nos pênaltis após empate de 1 a 1 com a Croácia na prorrogação.

A delegação deixa o hotel onde está concentrada em Doha nesse sábado. O voo fretado decola às 6h50 (também de Brasília), com parada programada em Londres.

