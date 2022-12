Futebol Neymar iguala gols de Pelé pela Seleção Brasileira nas contas da Fifa

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

Atacante chegou aos 77 gols ao marcar na prorrogação contra a Croácia. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Além de furar o bloqueio croata na partida das quartas de final da Copa do Mundo, o gol de Neymar na prorrogação da partida contra a Croácia tem um simbolismo histórico. Aos 30 anos, o atacante do Paris Saint-Germain iguala a marca de Pelé em número de gols oficiais pela Seleção Brasileira. Apesar do feito, a Seleção foi eliminada pela Croácia.

Neymar chegou a 77 gols com a amarelinha e igualou Pelé como o maior artilheiro da Seleção Brasileira. Mas isso apenas nas contas da Fifa, entidade máxima do futebol. A entidade máxima do futebol desconsidera partidas contra clubes e combinados. Já nos critérios da CBF (que engloba todos os jogos), Neymar ainda está 18 gols atrás do Rei do Futebol.

O camisa 10 atuou 124 vezes pela Seleção principal, o que dá uma média de 0,62 gol por confronto nos critérios da Fifa. Já Pelé precisou de bem menos tempo para atingir essa marca. O Rei atuou em 91 oportunidades, tendo média de 0,84 gol por jogo.

Veja a lista dos cinco maiores goleadores:

Neymar — 77 gols (123 jogos)

Pelé — 77 gols (92 jogos)

Ronaldo — 62 gols (98 jogos)

Romário — 56 gols (70 jogos)

Zico — 48 gols (71 jogos)

As contas desta marca histórica são da Federação Internacional Futebol (Fifa). A entidade considera apenas gols em jogos oficiais, computando somente partidas entre seleções. Devido a isso, ignorou 18 gols anotados por Pelé, que são contabilizados pela CBF. Por isso a diferença nas listas.

Entre os gols descontados pela Fifa estão partidas contra Inter de Milão (Itália), Atlético de Madrid (Espanha), Malmo e Aik (Suécia), Combinado de Guadalajara e de Léon (México), Bahia, Atlético-MG, seleção pernambucana e seleção amazonense.

Números

Na Seleção desde 2010, Neymar marcou seu primeiro gol logo na estreia, em amistoso contra os Estados Unidos. O ano em que ele mais balançou as redes com a amarelinha foi em 2014, quando anotou 15 vezes em 14 partidas. O adversário que mais sofreu com o craque foi o Japão: nove gols em cinco duelos.

Com a amarelinha, Neymar faturou a Copa das Confederações de 2013 e o Superclássico das Américas em 2011, 2012, 2014 e 2018. O atacante também conquistou o ouro olímpico em 2016, no Rio de Janeiro, mas a competição não entra nas contas de jogos oficiais por ser disputada por equipes sub-23.

Já Pelé tem um currículo bem mais extenso pela Seleção em termos de títulos. O Rei levantou três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970), uma Taça do Atlântico (1960), duas Copas Roca (1957 e 1963), três Taças Oswaldo Cruz (1958, 1962 e 1968), além da Taça Bernardo O’Higgins (1959).

