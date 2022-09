Economia Mesmo com alta, produção industrial recua na maior parte do Brasil em julho

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2022

Setor teve avanço em apenas quatro dos 15 locais pesquisados em julho pela Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM Regional), divulgada pelo IBGE.

Apesar da alta na média nacional, a produção da indústria brasileira teve avanço em apenas quatro dos 15 locais pesquisados em julho, ante junho, pela Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM Regional), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (09).

Na média brasileira, a indústria teve alta de 0,6% em julho, frente a junho, segundo o resultado divulgado pelo IBGE na última semana. As quatro altas foram registradas em Pará (4,7%), Mato Grosso (3,7%), Santa Catarina (1,9%) e Rio de Janeiro (0,7%), enquanto Minas Gerais registrou estabilidade.

Principal parque industrial do país, São Paulo teve queda de 0,6% de sua produção em julho, frente a julho. As demais reduções foram registradas em Espírito Santo (-7,8%), Bahia (-7,3%), região Nordeste (-6,0%), Ceará (-4,1%), Amazonas (-2,6%), Pernambuco (-1,9%), Paraná (-1,4%), Rio Grande do Sul (-0,7%) e Goiás (-0,4%).

Comparação com 2021

Frente a julho de 2021, a produção industrial caiu em quatro dos 15 locais pesquisados. Nessa comparação, a produção industrial nacional teve queda de 0,5%. Nesse mês, Espírito Santo (-10,6%) teve a redução mais acentuada, seguida por Ceará (-3,9%), Região Nordeste (-3,1%) e Pernambuco (-2,6%).

Por outro lado, Mato Grosso (25,6%) apontou avanço de dois dígitos e o mais intenso em julho de 2022. Amazonas (7,7%), Pará (4,8%), Santa Catarina (3,1%), Rio Grande do Sul (2,7%), Rio de Janeiro (1,7%), São Paulo (1,7%), Goiás (0,9%), Minas Gerais (0,6%), Paraná (0,1%) e Bahia (0,1%) também mostraram taxas positivas no mês.

O acumulado no ano foi negativo em nove dos 15 locais pesquisados, com destaque para Pará (-8,0%), Ceará (-4,5%) e Santa Catarina (-4,2%). Já o acumulado dos últimos 12 meses teve 12 dos 15 locais pesquisados com taxas negativas.

