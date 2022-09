Grêmio Técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, comando o penúltimo treinamento e define time para o confronto contra o Vasco pela Série B

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2022

Treinador já tem os 11 que começam o jogo, mas mantém o mistério na escalação Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta sexta-feira (09), o Grêmio fez o seu penúltimo treino antes de enfrentar a equipe do Vasco da Gama (RJ) neste domingo, às 16h30min, na Arena, em Porto Alegre. Novamente, Renato Gaúcho liberou para a imprensa apenas a parte do aquecimento. O time titular está definido, mas o técnico mantém mistério sobre a escalação.

Apesar do comandante gremista tentar esconder a escalação, o time titular não deve ter muitos mistérios contra o clube carioca. Na defesa, Brenno, Edilson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa deve ser a formação escolhida.

As maiores dúvidas ficam por conta do meio campo. Renato pode optar por manter o tripé com Villasanti, Bitello e Campaz. No entanto, tem como opção a entrada de Lucas Leiva ou Thaciano. Ainda corre por fora Thiago Santos, atleta da confiança do treinador. No ataque, as mudanças são pouco prováveis. Diego Souza segue como centroavante da equipe, Biel pela direita e Guilherme pela esquerda.

Provável Grêmio

Brenno; Edilson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Campaz (Lucas Leiva ou Thaciano); Biel, Guilherme e Diego Souza.

