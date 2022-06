Esporte Mesmo com um jogador a mais, Inter perde de virada por 3 a 2 para o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2022

Gaúchos fizeram 2 a 0, mas cederam o empate. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Gaúchos fizeram 2 a 0, mas cederam o empate. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional) Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

O Colorado perdeu de 3 a 2 para o Botafogo, na noite deste domingo (19), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe colorada jogou praticamente toda a partida com um atleta a mais. Com o empate, o Inter soma 22 pontos. O próximo jogo será na sexta-feira (24), no Beira-Rio.

