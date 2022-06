Inter Mano Menezes fala sobre primeira derrota e comenta vaias a Daniel: “Não vi falha que justificasse”

Comandante perdeu a invencibilidade no comando do Internacional, após virada do Botafogo.

O técnico colorado Mano Menezes falou após a sua primeira derrota no comando da equipe. Inter levou a virada do Botafogo em pleno Estádio Beira-Rio, com um jogador a mais durante quase toda a partida. Treinador falou sobre o gol sofrido no final da partida: “Tomamos um terceiro gol que não poderíamos ter tomado. Deveriamos ter administrado ou ampliado o placar que esteve em nossas mãos.”

Comandante não observou mudança de rendimento da equipe após as saídas de Wanderson e Alan Patrick. E falou sobre isso na entrevista: “Eu não acho que a gente estava criando tantas oportunidades claras ainda com Alan Patrick e Wanderson. Hoje tinha menos espaço para trabalhar”.

O goleiro Daniel foi um dos principais criticados pela torcida após a incrível derrota para o Botafogo. O técnico do Inter também se posicionou sobre as vaias ao jogador durante a partida: “Não vi uma falha hoje que justificasse o torcedor chamar ele (Daniel) de frangueiro. Achei muito estranho que nessa semana saiu uma matéria falando sobre falhas do Daniel antes do jogo. Não foi proporcional.”

Mano finalizou falando sobre a relação entre resultado e desempenho nos últimos jogos: “Em outros jogos ganhamos quando o adversário talvez merecesse a vitória. O futebol é assim, e hoje perdemos”.

Colorado volta a campo na sexta-feira (24), contra o Coritiba no Estádio Beira-Rio. Inter precisa do resultado para retornar ao G-4 do Campeonato Brasileiro.

