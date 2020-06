Cláudio Humberto Mesmo em casa, servidor recebe “periculosidade”

Por Cláudio Humberto | 21 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Sem cota de sacrifício na pandemia, ao contrário dos trabalhadores do setor privado com salários reduzidos ou sem empregos, o setor público não abre mão de um só centavo das regalias e privilégios. Agora, obteve sem demora uma decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que obriga o governo federal a seguir pagando “adicional noturno” e até “de periculosidade” a servidores que estão em casa, sob quarentena, de modo algum expostos a esses “riscos” próprios da “natureza do cargo”.

Meu pirão primeiro

A mamata foi obtida pela pelegada sindical do serviço público, que foi à Justiça a fim de obrigar o contribuinte otário a bancar mais essa conta.

Incorporou geral

Na prática, o TRF-5 já considera os adicionais, que são gratificações eventuais, “incorporados” aos salários. Uma beleza, coisa de País rico.

Às favas o País

A decisão manteve suspensa a Instrução Normativa 28, assinada por Jair Bolsonaro em 25 de março, como medida contra crise da pandemia.

Mão no seu bolso

Continuarão a ser pagos adicionais noturnos, insalubridade, “irradiação ionizante” e até gratificações por atividade com raio-x… Tudo “remoto”.

Multas ambientais já rederam R$175,3 milhões

Prorrogada pelo Conselho Nacional da Amazônia, que é coordenado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, a Operação Verde Brasil 2 já aplicou multas ambientais no valor de R$175,3 milhões. O combate ao desmatamento e ao garimpo ilegal resultou em 113 prisões em flagrante, na região. Desde 11 de maio, a operação apreendeu 85 caminhões, 27 máquinas pesadas (trator, escavadeira) e quase 20 mil m3 de madeira.

Apreensões

Balanço da Operação Verde Brasil 2 revela a apreensão de 33 motosserras, usadas em desmatamento ilegal, e 127 embarcações.

Animais resgatados

A fauna também esteve na mira da operação, que apreendeu 69 animais silvestres em cativeiro e 1,1 tonelada de pescado ilegal.

Multilateral

A operação conta com a participação do Ibama, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, PF, PRF, e os ministérios da Justiça e Defesa.

Afinidade necessária

Os líderes do centrão foram avisados de que não podem pretender a vaga aberta no Ministério da Educação. A menos que tenham um nome comprometido com a pregação de Bolsonaro para o setor, na campanha.

Paco se recupera

O vice-governador do DF, Paco Brito, que testou positivo para covid-19 e se internou no Hospital DF Star, em Brasília, recebeu boas notícias: os exames melhoraram e a tomografia mostrou o pulmão estável.

Adiamento consensual

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) marcou para terça (23) a votação do projeto que adia as eleições municipais, objeto de obsessão dos parlamentares. É pauta de raro consenso no Congresso.

O pior cego

Chega a ser constrangedor o alheamento do deputado João Campos (PSB), candidato chapa-branca à prefeitura do Recife. Sobre operações da Polícia Federal na prefeitura do aliado Geraldo Júlio, o jovem político prefere o velho estilo “não vejo, não ouço, não falo”.

À distância e intenso

A senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) pega o caminho de volta a Brasília neste domingo (21), após três meses trabalhando à distância. Ela se impressionou com a intensidade do trabalho em home office.

Brasil de volta

Após ser deixado de fora em 2019, o Brasil retornou à lista de 25 países para se investir, da gigante mundial de consultoria Kearney. O país é o 22º no Índice de Confiança de Investimento Direto Estrangeiro.

Desanuviou

A saída de Abraham Weintraub mudou o clima no Palácio do Planalto. Assessores dizem que até o presidente mudou de atitude, ficou mais tranquilo, na quinta-feira complicada pela prisão de Fabrício Queiroz.

Nem disfarçam

Os coleguinhas estão precisando se controlar. Sexta, ao falar sobre o substituto de Weintraub na Educação, teve âncora dizendo que Antonio Paulo Vogel é “tão técnico que já trabalhou inclusive em governo do PT”.

Pensando bem…

…com o futebol de volta, se Bolsonaro baixar o imposto da cerveja, vira rei.

PODER SEM PUDOR

A fragilidade do poder

O País estava confuso, com as notícias desencontradas sobre o golpe militar, naquele 31 de março de 1964. Havia rumores sobre a fuga do presidente João Goulart para o Uruguai. No Palácio do Planalto, reinava o caos. Toca o telefone e o jornalista Otacílio Lopes atende. “O presidente João Goulart está?” O jornalista informou com certa picardia: “Ele não trabalha mais aqui.” Assistindo à cena, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzili, finalmente se deu conta que era ele o presidente da República.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Cláudio Humberto