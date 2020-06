Cláudio Humberto Brasileiro confia mais em Bolsonaro que Bonner

Por Cláudio Humberto | 22 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Levantamento do Paraná Pesquisa para o Diário do Poder e esta coluna avaliou em quem o brasileiro confia mais, atualmente, se no presidente Jair Bolsonaro ou William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, alvo frequente de críticas dos bolsonaristas. O presidente foi escolhido por 37,9% do total, enquanto 32,6% acham que o jornalista merece mais credibilidade. Nenhum dos dois foi a escolha de 25,1% e outros 4,4% não sabem. O Paraná Pesquisa ouviu 2.390 pessoas em todo o País.

Maior diferença

O presidente Bolsonaro tem a confiança de 42,9% dos homens, contra 31,2% de Bonner. É a maior diferença de toda a pesquisa.

Empate técnico

Entre as mulheres, a vantagem de William Bonner soma 0,3%: o empate técnico é de 33,8% a 33,5% de Bolsonaro.

Fenômeno nordestino

O jornalista da Globo vence a disputa entre os entrevistados do Nordeste: 39,6% de confiança, contra 30,1% de Bolsonaro.

Índice de confiança

Em todos os outros recortes da pesquisa, o presidente Bolsonaro tem índice de confiança maior que o do jornalista que é símbolo da emissora.

Comitê de Crise nega pouco caso de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro montou no 2º andar do Palácio do Planalto, embaixo do seu gabinete, uma estrutura que desmente a própria atitude de subestimar o coronavírus. O Centro de Operações do Comitê de Crise da Covid-19 reúne 153 técnicos de todas as áreas federais, incluindo representantes de ministérios e agências reguladoras, que se revezam 24 horas por dia em um mutirão de combate aos efeitos da pandemia. O Comitê ocupa o Salão Oeste e também o “Salão Oval” do Planalto.

‘Salão Oval’ é retangular

Jornalistas batizaram de “Salão Oval” a Sala de Reunião Suprema, que é retangular e tem duas mesas côncavas, para reuniões ministeriais.

Tudo em tempo real

O Comitê de Crise instrui, com informações em tempo real, decisões que Bolsonaro possa adotar no combate à pandemia no Brasil e no mundo.

Quase 25 mil repatriados

Foi o Comitê de Crise que tratou da repatriação de 25 mil brasileiros surpreendidos no exterior com voos cancelados em razão da pandemia.

Fake news oficial

Na mesma entrevista em que faz mais um discurso contundente contra notícias falsas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o ex-ministro Weintraub foi economista do Banco Votorantim, “que quebrou”. A piada é boa, mas Maia difundiu fake news: o banco não quebrou.

R$480 milhões

No Recife, muitos duvidam que a Câmara Municipal, controlada pelo prefeito Geraldo Júlio (PSB), aprove a CPI proposta pelo ex-secretário e vereador Jayme Asfora, para investigar suspeitas de corrupção na covid.

Lá vem facada

Wellington Fagundes (PL-MT), presidente da Frente de Logística e Infraestrutura, já defende que a única forma do setor aéreo sobreviver à crise da pandemia do coronavírus é “por meio de recursos do governo”.

Interesses suspeitos

O promotor Bruno Carpes estranha que ONGs financiadas por entidades estrangeiras estejam entre as entidades que obtiveram a liminar no STF proibindo a polícia de agir contra traficantes nas favelas do Rio. Ele acha isso questão de segurança nacional: “qual o interesse dessa gente?”

AgroMais

A Band lança nesta segunda o canal AgroMais, 100% dedicado à agroinformação. Com sede em Brasília, a redação e os estúdios estão interligados às principais capitais agrícolas do Brasil e do mundo.

Sem manchetes

Sem muito alarde, a Câmara analisa esta semana a criação de um escritório do Novo Banco de Desenvolvimento, o “banco dos Brics”, no Brasil. Também analisa acordo para o País integrar o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, quem tem capital de US$ 100 bilhões.

Liberdade de expressão

Nesta segunda-feira (22) completam-se 12 anos desde a morte do comediante George Carlin, cujo monólogo “Os Sete Palavrões que Nunca Podem Ser Ditos na Televisão” está mais atual que nunca.

1984 ou 2020

O senador Ângelo Coronel, presidente da CPMI das Fake News, quer criar uma espécie de “impressão digital” de mensagens no Whatsapp, para punir quem quer que seja o autor de um conteúdo que “viralizar”.

Pensando bem…

…o levantamento do Paraná Pesquisa mostrou que se Bolsonaro está mal perante a opinião pública, a Globo está pior.

PODER SEM PUDOR

Álcool ruim é o que acabou

Ministro de Ernesto Geisel, Mário Henrique Simonsen recebeu um repórter do New York Times, que no final o provocou: “Ministro, desculpe se achar a pergunta indelicada, mas dizem que o senhor sofre restrições de algumas áreas do governo porque é dado ao álcool. Isso é verdade?” Simonsen tirou de letra, com bom humor: “Só quando acaba o uísque…” O austero general Geisel o demitiu assim que soube da resposta.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Cláudio Humberto