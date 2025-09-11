Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Saúde Mesmo longe da hora de dormir, café pode alterar nosso sono (para pior), conclui ciência; entenda

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

A cafeína não afeta somente a capacidade do indivíduo de pegar no sono.

Foto: Reprodução
A cafeína não afeta somente a capacidade do indivíduo de pegar no sono. (Foto: Reprodução)

Tomar apenas duas xícaras do café depois do meio-dia já é o suficiente para alterar o sono noturno, aponta uma nova pesquisa. Segundo o estudo, a cafeína pode alterar a estrutura e a complexidade da atividade cerebral durante a noite.

Os pesquisadores da Universidade de Montreal analisaram o sono de 40 adultos saudáveis com consumo moderado de cafeína, com idades entre 20 e 58 anos.

Os voluntários passaram duas noites em uma clínica do sono. Um dos grupos ingeriu 200 mg de cafeína, equivalentes a cerca de duas xícaras de café, enquanto outro tomou um placebo. Nem os participantes, nem os cientistas sabiam o que cada dose continha.

Em seguida, a qualidade do sono dos participantes foi monitorada com um eletroencefalograma (EEG), que registra a atividade cerebral captando sinais elétricos produzidos pelo cérebro.

Os resultados mostraram que a cafeína afetou a atividade cerebral durante o sono não REM, o estágio considerado mais restaurador do ciclo, responsável por reparar tecidos, músculos e favorecer a imunidade. Foi nessa fase que a cafeína teve mais influência, prejudicando o descanso e a reparação.

Os cientistas explicam que, ao contrário do que se pensa no senso comum, a cafeína não afeta somente a capacidade do indivíduo de pegar no sono. Mesmo para quem consegue adormecer seus impactos podem ser significativos.

“A cafeína atrasa, mas não impede o sono. Então, mesmo que consigamos dormir sob seu efeito, o cérebro — e, consequentemente, o sono — é afetado pela substância,” explicou Thölke ao site PsyPost. “Ela leva a um sono mais superficial, com aumento do processamento de informações justamente nas fases em que o cérebro deveria entrar em descanso profundo e restaurador.”

A pesquisa também analisou a distribuição da atividade elétrica em diferentes frequências. Os cientistas notaram que alguns sinais cerebrais ficaram mais “achatados”, ou seja, o processamento de informações fica mais próximo do “estado crítico”, quando o órgão está mais responsivo. Mesmo adormecido, o cérebro está parcialmente “acordado”.

Os pesquisadores também observaram que adultos mais jovens (de 20 a 27 anos) são os mais suscetíveis aos efeitos estimulantes da cafeína durante o sono REM, em comparação aos adultos de meia-idade.

 

(Com O Globo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Saúde

Guerra de aplicativos: plataformas de delivery de comida travam disputa bilionária pelo cliente no Brasil
https://www.osul.com.br/mesmo-longe-da-hora-de-dormir-cafe-pode-alterar-nosso-sono-para-pior-conclui-ciencia-entenda/ Mesmo longe da hora de dormir, café pode alterar nosso sono (para pior), conclui ciência; entenda 2025-09-11
Deixe seu comentário

Últimas

Política Superior Tribunal Militar vai julgar perda de patente de Bolsonaro e militares condenados
Política Após condenação de Bolsonaro, Flávio diz que o “jogo ainda não acabou”
Brasil Aposta única leva prêmio de R$ 53,9 milhões na Mega-Sena
Política Primeira Turma do Supremo fixa pena de 21 anos para o general Augusto Heleno
Política Supremo condena o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira a 19 anos de prisão
Política Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência Alexandre Ramagem é condenado a 16 anos de prisão e perda do mandato de deputado federal
Política Trama golpista: ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid é condenado a 2 anos de prisão em regime aberto pela Primeira Turma do Supremo
Política Supremo vota pela condenação do ex-comandante da Marinha Almir Garnier a 24 anos de prisão
Política Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres é condenado pelo Supremo a pena de 24 anos de prisão
Política Primeira Turma do Supremo condena o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, general Braga Netto, a 26 anos de prisão
Pode te interessar

Saúde Risco de morte: estudo alerta sobre o perigo do acúmulo de gordura abdominal aliado à perda de massa muscular acima de 50 anos

Saúde Beber água de garrafas plásticas deixadas no carro é seguro? O que diz a ciência

Saúde Cirurgia plástica se torna aliada da saúde, autoestima e qualidade de vida dos pacientes

Saúde Médicos alertam para hipertensão: 4 milhões de casos são hormonais e podem ter cura, mas muitos desconhecem a condição