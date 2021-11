Geral Mesmo presa, Flordelis fica noiva de produtor musical de 25 anos

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2021

Flordelis posa com o produtor Allan Soares na festa de seu aniversário. (Foto: Reprodução)

Mesmo presa, a ex-deputada federal Flordelis, 60 anos, ficou noiva do produtor musical Allan Soares. Não houve um anúncio oficial, mas Allan, 25 anos, atualizou o rótulo de relacionamento em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (24). Ao lado da palavra “noivo”, ele publicou o ícone de uma aliança.

Os dois assumiram o relacionamento em fevereiro deste ano, quando Flordelis já era a principal investigada pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo, na época, marido dela. Apesar disso, desde que o relacionamento se tornou público, Soares afirma acreditar na inocência de Flordelis. Ele também não esconde o quanto está apaixonado e se declara com frequência nas postagens: “É amor”.

Caso Anderson

Coincidência ou não, o caso que gerou a cassação de Flordelis, em agosto de 2021, voltou a ser assunto nesta quarta-feira. Dois filhos dela foram condenados por participação no assassinato de Anderson do Carmo. Outras dez pessoas, inclusive a própria Flordelis, também respondem pelo mesmo assassinato, mas esses julgamentos ainda não têm data marcada.

O Tribunal do Júri de Niterói (RJ) condenou, no início da manhã desta quarta-feira (24), Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico da ex-deputada federal Flordelis, a 33 anos 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente fechado por homicídio triplamente qualificado consumado, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada. Ele foi denunciado como autor dos disparos de arma de fogo que provocaram a morte do pastor Anderson do Carmo de Souza, marido da ex-parlamentar, morto a tiros no dia 16 de junho de 2019.

Na mesma sessão de julgamento, Lucas Cezar dos Santos de Souza, filho adotivo de Flordelis, foi condenado por homicídio triplamente qualificado a sete anos e seis meses de prisão em regime inicialmente fechado. Ele foi acusado de ter sido o responsável por adquirir a arma usada no assassinato do pastor. As informações são do jornal Correio Braziliense e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

