Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2023

O capitão argentino elogiou o trabalho do técnico Marcelo Bielsa no comando da Celeste. (Foto: Reprodução)

Um dos poucos que salvaram na derrota da Argentina para o Uurguai, por 2 a 0, em La Bombonera, Lionel Messi pregou respeito ao adversário e analisou o resultado como justo. O capitão argentino elogiou o trabalho do técnico Marcelo Bielsa no comando da Celeste e explicou as dificuldades que o time enfrentou em campo.

“Não conseguimos acelerar, dar nosso ritmo ao jogo, e sentimos falta disso. Não nos sentimos confortáveis. É possível ver a mão de Bielsa no time adversário. O Uruguai trouxe uma equipe muito física, que trabalha bem a bola, e é muito rápida. Conseguiram levar muito perigo e acabaram fazendo os gols dessa maneira. Perdemos para um adversário que joga muito bem. Agora é levantar e tentar fazer uma grande partida no Brasil”, afirmou Messi.

“Esse tipo de partida nas Eliminatórias, contra o Uruguai, sempre é assim. Eles são intensos. Os jovens que estão chegando agora precisam aprender a não dar essa seleção (Uruguai) por vencida. Têm que aprender a respeitar, porque esse clássico sempre foi muito tenso e complicado. Assim, ainda precisam aprender um pouquinho.”

Na próxima terça-feira (21), a Argentina enfrenta o Brasil, às 21h30min (de Brasília), no Maracanã. Messi destacou a dificuldade da partida, mesmo com a má fase do rival.

“Com o Brasil é uma partida à parte, que tem muita história. Temos que nos levantar após a derrota, mas obviamente sempre os respeitaremos, porque jogar contra eles não é fácil.”

A Argentina lidera as Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, com 12 pontos. O Brasil é o 5º colocado com 7 pontos e não vence há três rodadas.

Diniz

Já o técnico Fernando Diniz admitiu, após o jogo em Barranquilla, que a Seleção Brasileira precisa melhorar defensivamente depois de sofrer a virada da Colômbia, por 2 a 1. Para o próximo confronto, Diniz disse que vai “fazer de tudo para corrigir” as falhas ocorridas na Colômbia.

“A gente vai fazer de tudo pra corrigir contra a Argentina. O time não tem garantia de que vai ganhar e que vai perder e eu falei isso quando (o Fluminense) ganhou o título da Libertadores. Olhar só o resultado não me interessa”, disse Diniz

“Vamos corrigir os aspectos defensivos para os resultados aparecerem de forma convincente. Acho que a equipe vai evoluindo aos poucos. A tendência é de evolução, de você jogar bem. No caso de hoje, vamos corrigir os aspectos defensivos e os resultados começam a aparecer. E, quando aparecer, já será de maneira consistente”, completou o treinador. As informações são do site Lance e da CBF.

