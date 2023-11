Futebol Por que Messi disse que Guardiola “fez muito mal” ao futebol? Entenda a declaração

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2023

Messi não poupou elogios ao treinador do Manchester City. (Foto: Reprodução)

Lionel Messi e Pep Guardiola não cansam de trocas elogios. A parceria entre jogador e treinador rendeu muitos títulos no Barcelona e, mais uma vez, o astro teceu elogios a seu ex-comandante, em sua visão o melhor com o qual trabalhou. Em preparação para mais uma rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o camisa 10 da Argentina disse que o espanhol “fez muito mal ao futebol”, por fazer as coisas parecerem fáceis.

Em entrevista com o ex-jogador Jorge Valdano, na Movistar, Messi não poupou elogios ao treinador do Manchester City, disse que Pep Guardiola “impulsionou” o esporte e influenciou muitos treinadores a seguir seus passos no futebol.

“Guardiola fez muito mal ao futebol. Parecia tão simples o que ele fazia, que todo mundo queria copiá-lo. Depois encontrei muitos Guardiolas por aí. E você percebe o que fizemos. Sem dúvida (foi o melhor que tive)”, afirmou Messi.

“Guardiola tem algo especial, sobretudo na preparação de cada partida e também na comunicação com os jogadores. Era diferente a forma como ele transmitia a estratégia”, revelou o camisa 10 do Inter Miami.

Foram quatro temporadas de parceria da dupla no Barcelona e impressionantes 16 conquistas, sendo duas Champions League e três Mundiais da Fifa. O futebol do clube catalão foi apelidado de tiki-taka pela velocidade e precisão no toque de bola que envolvia os oponentes. Agora quem brilha nas mãos de Guardiola é Halland, artilheiro e estrela do City, atual campeão da Europa.

Argentina

“Sempre feliz em voltar”, escreveu Lionel Messi, no último domingo (12), como legenda de uma foto que traz ao fundo um mural dos atuais campões mundiais no centro de treinamento da AFA que leva seu nome.

O capitão da Seleção Argentina está no país para disputar a quinta e a sexta rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, que terá duelos históricos: primeiro contra o Uruguai, na Argentina, e depois contra o Brasil, no Rio de Janeiro.

O atual compromisso do craque com o Inter Miami, da Major League Soccer, permanece inalterado, assim como o seu aproveitamento e a dedicação que tem demonstrado em cada um dos jogos que teve. Essa dedicação continuou mesmo após a consagração máxima na Copa do Mundo no Qatar. Messi, aos 36 anos, sabe que o horizonte do fim da carreira se aproxima inevitavelmente.

“Não sei se é muito, sei que são os últimos anos”, disse quando foi premiado, em outubro, com sua oitava Bola de Ouro em Paris. Após receber o prêmio, Messi retornou imediatamente aos Estados Unidos, onde esteve presente nos treinos com o Inter Miami. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da CNN.

