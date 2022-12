Esporte Messi chega ao 40º título e pode se tornar o maior campeão da história do futebol já em 2023

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O craque argentino já ultrapassou Pelé, mas seu último alvo é outro brasileiro: Daniel Alves. Foto: Reprodução/Twitter O craque argentino já ultrapassou Pelé, mas seu último alvo é outro brasileiro: Daniel Alves. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Lionel Messi é campeão mundial. Aos 35 anos, o astro argentino conquistou a Copa do Mundo após a Argentina superar a França, nos pênaltis, no Mundial do Catar. Esse foi o seu 40º título como profissional na carreira e, além de ultrapassar Pelé, agora coloca pressão em Daniel Alves para se tornar o maior campeão da história do futebol. Algo que já pode acontecer em 2023.

As contas são até “simples” e o posto ser assumido pelo argentino parece ser questão de tempo. Isso porque Daniel Alves, de 39 anos, está com 43 títulos oficiais. Se Messi vencer os três torneios que disputará com o PSG na atual temporada, já igualará o lateral-direito brasileiro. E mesmo se não vencer, terá outras competições de sobra para atingir este número.

Mas quais são os próximos torneios de Lionel Messi? Na Liga dos Campeões, o PSG está classificado para as oitavas de final, onde enfrentará o Bayern de Munique. No Campeonato Francês, está na liderança com 41 pontos conquistados, cinco a mais que o Lens, que é o atual vice-líder. Já na Copa do França, também está classificado para as oitavas onde enfrentará o Châteauroux.

Vale destacar que Messi soma um total de três títulos pela seleção argentina, 35 pelo Barcelona e dois pelo PSG. Assim como Daniel Alves, não é contabilizado a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e em Mundiais Sub-20. Isso porque não se tratam de torneios de categoria profissional.

O Campeonato Francês retorna nos dias 28 e 29 de dezembro. O PSG, de Mbappé e do craque brasileiro Neymar, que lidera a competição com cinco pontos a mais que o Lens, enfrenta o Strasbourg três dias após o natal, às 17h (de Brasília). Provavelmente o craque argentino terá um pouco mais de tempo para descansar após o tricampeonato dos hermanos.

Aos 39 anos, Daniel Alves defende o Pumas, clube que está longe de ser candidato ao título no México. Além da baixa competitividade, o lateral-direito também vê a idade começar a pesar na busca por novas conquistas. Do outro lado, Lionel Messi tem 35 e ainda tem mais três anos – no mínimo – de alto nível técnico. Além de o PSG ser franco favorito a todas as competições que disputa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte