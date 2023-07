Futebol Messi: chegada do argentino ao Inter Miami acende debate sobre grama sintética nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

Lionel Messi fez sua estreia pelo Inter Miami nessa sexta-feira (21) contra o Cruz Azul, do México, e marcou seu primeiro gol pelo clube. (Foto: Reprodução)

O argentino Lionel Messi fez sua estreia pelo Inter Miami nessa sexta-feira (21) contra o Cruz Azul, do México, pela Copa das Ligas. A partida terminou com a vitória do time americano, por 2 a 1 (Messi fez o segundo gol), e foi disputada no gramado natural do DRV PNK Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA). Mas, para os próximos jogos, o craque argentino pode ter de se submeter aos pisos artificiais. O tema entrou para o debate da crônica esportiva norte-americana nos últimos dias.

Seis clubes da Major League Soccer (MLS) jogam em grama sintética, algo que, segundo a mídia dos Estados Unidos, está fora dos planos de Messi.

O Inter Miami tem compromissos fora de casa contra o Atlanta United e o Charlotte FC no segundo semestre deste ano. Ambos possuem estádio com grama artificial. O primeiro clube, no entanto, já adiantou que não fará qualquer alteração no “tapete” para atender as vontades de Messi.

“Você pode perguntar a [Tata Martino, treinador do Inter Miami], ele está familiarizado com a qualidade do nosso gramado”, disse Garth Lagerwey, presidente e CEO do Atlanta United, antes do jogo MLS All-Star em Washington. “Ele pode explicar a seus jogadores como é bom e seguro jogar em nosso estádio”, acrescentou.

O comissário da MLS, Don Garber, afirmou à The Atletic que espera que os clubes ofereçam grama natural para Messi. Ele explicou que em jogos internacionais é comum a instalação de grama natural temporária em cima da artificial.

“Não houve compromissos de uma forma ou de outra para isso… minhas expectativas são de que é isso que eles [os clubes com estádio com grama artificial] farão, mas há muito trabalho que precisa ser feito”, afirmou Garber.

De acordo com o USA Today, o Charlotte FC também não tem planos de mudar o gramado. Os estádios do New England Revolution, do Portland Timbers, do Sounders FC e do Vancouver Whitecaps também têm pisos artificiais.

Garber, no entanto, acha que Messi pode acabar cedendo, como aconteceu com outros craques de renome global que passaram pela MLS.

“Acho que muitas estrelas internacionais chegam à Major League Soccer e ficam intrigadas ou preocupadas em não jogar na grama”, afirmou. “E então você vê alguns dos melhores jogadores que já jogaram aqui, o Henry, o Kaká, eles jogaram no sintético. Então, acho que é um processo que terá que acontecer com o tempo”, finalizou.

Estreia

Lionel Messi esteve no banco de reservas na maior parte do tempo durante a partida contra o Cruz Azul, pela Copa das Ligas – torneio que reúne equipes dos Estados Unidos e do México. Mas bastou pisar no gramado por cerca de 40 minutos para ser ovacionado e decidir na estreia. E bem ao seu estilo: com um golaço de falta no último minuto para levar o Inter Miami à vitória por 2 a 1, em Fort Laudardale. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

