Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski. Esses são os três finalistas do prêmio de melhor jogador do mundo (The Best). A cerimônia virtual de entrega será realizada na quinta-feira da semana que vem, dia 17, com transmissão direto da sede da Fifa, em Zurique, na Suíça.

Já entre as mulheres, as três candidatas ao The Best são: a inglesa Lucy Bronze, do Manchester City; a dinamarquesa Pernille Harder, do Chelsea; e a francesa Wendie Renard, do Lyon.

O período levado em conta para avaliação de jogadores e jogadoras foi do dia 8 de julho de 2019 a 7 de outubro de 2020. A votação foi encerrada no dia 9 de dezembro.

O uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, concorre ao Prêmio Puskás de gol mais bonito. Seus adversários são compatriota Luis Suárez, hoje no Atlético de Madrid, e o sul-coreano Heung-min Son, do Tottenham.

O brasileiro Alisson, do Liverpool, é um dos finalistas ao prêmio de melhor goleiro, junto do alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique, e do esloveno Jan Oblak, do Atlético de Madrid.

Entre os treinadores do futebol masculino, estão ainda na disputa Hansi Flick, do Bayern de Munique, Jürgen Klopp, do Liverpool, e Marcelo Bielsa, do Leeds United.

Os últimos nomes ao melhor do mundo saíram da lista divulgada no dia 25 de novembro, que tinha: Thiago Alcântara (Bayern de Munique/Liverpool); Cristiano Ronaldo (Juventus); De Bruyne (Manchester City); Lewandowski (Bayern de Munique); Mané (Liverpool); Mbappé (PSG); Messi (Barcelona); Neymar (PSG); Sergio Ramos (Real Madrid); Salah (Liverpool); e Van Dijk (Liverpool).

Os candidatos pré-selecionados receberam votos de técnicos e capitães de seleções e um jornalista de cada país afiliado à Fifa, além dos torcedores que acessarem o site da entidade internacional. Há um peso diferenciado para cada um desses grupos de eleitores.

As categorias de melhor goleira e melhor treinadora do futebol feminino também tiveram as finalistas anunciadas nesta sexta-feira. Confira abaixo todos os nomes na disputa por cada prêmio:

Melhor jogador: Lionel Messi (Barcelona); Cristiano Ronaldo (Juventus); Robert Lewandowski (Bayern de Munique).

Melhor jogadora: Lucy Bronze (Manchester City); Pernille Harder (Chelsea); Wendie Renard (Lyon).

Melhor treinador no futebol masculino: Hansi Flick (Bayern de Munique); Jürgen Klopp (Liverpool); Marcelo Bielsa (Leeds United).

Melhor treinadora no futebol feminino: Emma Hayes (Chelsea); Jean-Luc Vasseur (Lyon); Sarina Wiegman (Holanda).

Melhor goleiro: Manuel Neuer (Bayern de Munique); Alisson Becker (Liverpool); Jan Oblak (Atlético de Madrid).

Melhor goleira: Sarah Bouhaddi (Lyon); Tiane Endler (PSG); Alyssa Naeher (Chicago Red Stars).

Prêmio Puskás de gol mais bonito: Giorgian De Arrascaeta (Flamengo); Luis Suárez (Barcelona/Atlético de Madrid); Heung-min Son (Tottenham).

Somente no caso do Prêmio Puskás, um painel formado por integrantes do Fifa Legends, ídolos do futebol indicados pela entidade, divide a escolha com os preferidos do público. Esses dois grupos têm o mesmo peso na categoria de gol mais bonito.

O The Best será o único grande prêmio individual a ser concedido em 2019/2020, uma vez que a Bola de Ouro, da revista France Football, optou pelo cancelamento neste ano.

