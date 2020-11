Geral Messi desabafa e diz “estar cansado de ser o problema de tudo no Barcelona”

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Messi deixou claro recentemente que não estava feliz com a forma como as coisas estavam sendo conduzidas no clube. (Foto: Reprodução/Twitter)

Após voltar dos jogos da seleção argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas, Messi teve a chance de comentar sobre alguns assuntos relacionados ao Barcelona. Nelas, respondeu sobre as declarações do ex-agente de Griezmann, Eric Olhats, que disse que ele tinha um regime de terror no clube.

“A verdade é que estou um pouco cansado de ser sempre o problema de tudo no clube”, comentou brevemente sobre o assunto no aeroporto El Prat, onde ficou por algum tempo a mais para passar pelos controles aduaneiros.

Griezmann chegou ao Barcelona na temporada 2019-20 por 120 milhões de euros (R$ 762 milhões, na cotação atual). Não conseguiu se destacar até agora, muitas vezes indo para o banco. Recentemente, disse que jogava melhor na seleção francesa porque o técnico Didier Deschamps o escalava na ponta esquerda, em uma crítica velada ao novo técnico do Barça, Ronald Koeman.

Olhats fez críticas fortes a Messi em entrevista à revista France Football. “Antoine (Griezmann) chegou a um clube com graves problemas onde Messi controla tudo. O imperador e monarca não viu a chegada de Antoine com bons olhos. A atitude de Messi foi deplorável, se fez sentir. Sempre escutei Antoine dizer que não tinha problemas com Messi, mas nunca o contrário. É o regime de terror. Ou está com ele, ou está contra ele”, afirmou o ex-agente do atacante francês.

Embora tenha certo poder no Barcelona por conta de tudo que conquistou, Messi deixou claro recentemente que não estava feliz com a forma como as coisas estavam sendo conduzidas no clube, ao pedir para se transferir após a goleada por 8 a 2 que o time levou do Bayern de Munique na Liga dos Campeões.

Seleção argentina

Com gols marcados no primeiro tempo, a Argentina conseguiu uma tranquila vitória na sua busca por uma vaga na Copa do Mundo de 2022, no Catar, ao derrotar a seleção peruana por 2 a 0, na terça-feira, em partida disputada em Lima e válida pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O triunfo deixou a Argentina em situação confortável no classificatório, na segunda posição, com dez pontos, algo importante para quem vai enfrentar o Uruguai e o líder Brasil nas próximas rodadas, em março. O time vinha de empate como mandante diante do Paraguai.

“Felizes com a vitória, precisávamos dela depois do jogo que disputamos no outro dia. Desde o início, fizemos uma grande partida, os gols vieram e criamos muitas oportunidades”, disse Messi, festejando a imediata recuperação da Argentina. “Já o segundo tempo do outro dia foi muito bom e acho que continuamos na mesma linha, até subindo um pouco o nível. Acho que é assim que temos que seguir. Aos poucos vamos nos fortalecendo como grupo”, acrescentou. As informações são do jornal O Estado de São Paulo.

