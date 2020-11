Geral Os Estados Unidos autorizam a Boeing a retomar voos com o modelo 737 MAX, que foi vetado por quase dois anos após acidentes que deixaram 346 mortos

18 de novembro de 2020

A aeronave não voltará a voar de forma imediata em todo mundo. (Foto: Reprodução)

A Boeing obteve nesta quarta-feira (18) aprovação da Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos para retomar os voos de seu jato 737 MAX após quase 2 anos de suspensão devido a dois acidentes que deixaram 346 mortos.

O chefe da FAA, Steve Dickson, assinou uma ordem suspendendo a proibição de voos e a agência divulgou uma diretriz de aeronavegabilidade detalhando as mudanças necessárias, informa a Reuters.

As ações da Boeing saltavam cerca de 6% depois do anúncio, segundo a Reuters. A aeronave não voltará a voar de forma imediata em todo mundo, já que as autoridades do setor aéreo de outros países decidiram realizar suas próprias certificações.

O chefe da FAA afirmou estar “100% confiante” na segurança do Boeing 737 MAX, mas disse que a fabricante do avião tem mais a fazer para melhorar sua cultura de segurança.

“Fizemos o que é humanamente possível para garantir que esses tipos de acidentes não voltem a acontecer “, disse Dickson à Reuters, acrescentando que mudanças no design e software da aeronave tornaram o avião seguro para voltar a operar.

A FAA está exigindo um novo treinamento de pilotos e atualizações de software para lidar com um sistema de prevenção do estol (ou perda de sustentação) chamado MCAS, que em ambos os acidentes repetidamente empurrou o nariz do jato para baixo enquanto os pilotos lutavam para recuperar seu controle, destaca a Reuters.

O CEO da Boeing, David Calhoun, afirmou que a decisão constitui “uma etapa importante”.

A decisão da FAA ocorre no momento em que outros reguladores globais também se aproximam das decisões sobre permitir que o avião volte a operar.

Entenda a crise

A decisão de manter no chão as aeronaves 737 MAX em março de 2019, depois que acidentes mataram 346 pessoas na Etiópia e na Indonésia, provocou ações judiciais, investigações do Congresso e do Departamento de Justiça e cortou uma fonte importante de renda da Boeing.

Um painel da Congresso dos Estados Unidos concluiu, após 18 meses de investigação, que os dois acidentes com o Boeing 737 MAX resultado de falhas da fabricante de aeronaves Boeing e da FAA. “Eles foram o terrível resultado de uma série de suposições técnicas incorretas dos engenheiros da Boeing, uma falta de transparência por parte da administração da Boeing e uma supervisão grosseiramente insuficiente da FAA”, concluiu o relatório.

Em meio à crise, a Boeing decidiu também rescindir em abril de 2020 o acordo de compra da área da aviação comercial da Embraer, que previa a criação de empresa conjunta de US$ 5 bilhões que teria controle da gigante americana.

Perspectivas

A Boeing está buscando novos compradores para muitos de seus 737 MAX, após ver compradores originais cancelarem seus pedidos. A demanda foi ainda mais prejudicada pela pandemia de coronavírus.

Mesmo com todos os obstáculos, a retomada das entregas do 737 MAX abrirá um canal crucial de receita para a Boeing e centenas de fornecedores de peças cujas finanças foram prejudicadas por cortes de produção relacionados à suspensão do jato.

A American Airlines planeja operar o primeiro voo comercial do MAX em 29 de dezembro. A Southwest Airlines, maior operadora de MAX do mundo, não planeja retomar os voos da aeronave até o segundo trimestre de 2021. As informações são do portal de notícias G1.

