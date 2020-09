Geral Messi e Cristiano Ronaldo ficam de fora da lista para os melhores da Liga dos Campeões; Neymar está na briga

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

A Uefa divulgou a lista dos concorrentes. (Foto: Divulgação/Uefa)

A Uefa divulgou nesta quinta-feira (17) os candidatos aos prêmios de melhor jogador por posição da última edição da Liga dos Campeões (Champions League). Os vencedores como goleiro, defensor, meio-campista e atacante serão conhecidos no dia 1º de outubro. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi acabaram de fora da disputa. Neymar está dentro.

Enquanto o astro português foi eliminado nas oitavas de final, o camisa 10 do Barcelona deixou a competição nas quartas de final, no amargo 8 a 2 para o Bayern de Munique, campeão em cima do PSG. Os alemães têm sete representantes na disputa pelo prêmio individual: Manuel Neuer, Joshua Kimich, David Alaba, Alphonso Davies, Thiago Alcântara, Thomas Müller, e Robert Lewandowski.

Na equipe parisiense, três nomes foram escolhidos. Keylor Navas, Neymar e Kylian Mbappé. Os “intrusos” na disputa vieram de Manchester City e Atlético de Madrid. Kevin De Bruyne e Jan Oblak, respectivamente.

Veja quem está na briga:

– Goleiros: Keylor Navas, Manuel Neuer e Jan Oblak disputam o prêmio, com o último sendo o “azarão”. No duelo entre o costarriquenho e o alemão, o goleiro do PSG foi o menos vazado (seis gols), enquanto o ‘paredão’ do Bayern foi quem passou mais jogos sem levar gols (seis jogos).

– Defensores: Talvez a disputa mais equilibrada da premiação. O trio David Alaba, Alphonso Davies e Joshua Kimmich brilhou com o Bayern na competição. No mata-mata, foram apenas três gols sofridos, com os representantes colecionando boas atuações.

– Meio-campistas: Thiago Alcântara, que acertou com o Liverpool, é o grande favorito para a disputa contra Thomas Müller e Kevin De Bruyne. O filho do tetracampeão Mazinho ‘sobrou’ na Champions e comandou o time alemão em sua última temporada.

– Atacantes: Favorito ao prêmio de melhor do mundo da temporada, Robert Lewandowski, com 15 gols em 10 jogos, também deve levar a melhor na disputa pessoal com Neymar nos melhores da Champions League. Kylian Mbappé, que jogou no sacrifício a reta final, não é o favorito.

O júri foi formado com os técnicos dos 32 clubes que disputaram a fase de grupos da Liga dos Campeões, somados a 55 jornalistas (um para cada associação nacional da Uefa). Os treinadores foram impedidos de votar nos atletas de suas próprias equipes. Os jurados deveriam escolher seu top 3 para cada posição, com o primeiro levando cinco pontos, o segundo três, e o terceiro apenas um. As informações são da ESPN e do site Globo Esporte.

