Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Documento detalha o retorno gradual dos torcedores em jogos de futebol, o que está proibido desde o início da pandemia de Covid-19. (Foto: Reprodução)

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) enviou para o governo federal um estudo com a proposta de retorno do público aos estádios de futebol. Nesta semana, chegou às mãos do general Eduardo Pazuello, que foi empossado como novo Ministro da Saúde depois de quatro meses como interino na pasta, um documento sobre o retorno gradual dos torcedores em jogos de futebol, o que está proibido desde o início da pandemia de Covid-19.

Em paralelo à iniciativa da CBF com o governo federal, a Federação Estadual de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), depois do primeiro encontro no Rio de Janeiro para discutir o retorno do futebol com público, promove nova reunião com a Prefeitura e o Governo do Rio de Janeiro com a mesma intenção. A fase 6, no Rio, já prevê menos restrições na cidade.

Nem o Ministério da Saúde nem a CBF se manifestaram sobre o assunto. Mas a proposta engloba as seguintes diretrizes iniciais:

– Como? Premissa número 1: Com estádio liberado para até 30% da capacidade de público. A número 2: sem torcida visitante, apenas com o público do mandante.

– Quando? A proposta que o Ministério da Saúde analisa não trata de data específica, mas a estimativa é em meados de outubro.

Alguns clubes ouvidos pelo site Globo Esporte reforçaram que existe desejo pelo retorno do público, pela necessidade de arrecadação. Aguardam também os primeiros resultados de retorno às aulas em alguns lugares no país e ressaltam também a abertura de diversas atividades da economia.

A CBF evita se manifestar, mas defende uniformidade da decisão para ter equilíbrio técnico. Ou seja, se voltar o público no Rio de Janeiro, o ideal seria que todos clubes pudessem receber torcedores também em seus estádios.

Ainda não há protocolo montado sobre esse retorno. A intenção do Ministério da Saúde é ter novos elementos de estudo da CBF, auxílio dos clubes e mais informações para embasar a iminente liberação de público. O Ministério da Saúde não deu prazo de resposta. O presidente Jair Bolsonaro é entusiasta da ideia.

Seleção Brasileira

Nesta sexta-feira (18), o técnico Tite convocará a Seleção Brasileira para os dois primeiros compromissos da equipe nas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, contra Bolívia e Peru. As partidas estão marcadas para os dias 9 e 13 de outubro, respectivamente.

Por conta das medidas de segurança envolvendo a pandemia do novo coronavírus, a convocação será realizada num formato diferente. A lista será publicada no site da CBF às 12h30. Às 15h, Tite e sua comissão técnica estarão ao vivo, pela CBF TV, respondendo perguntas enviadas por jornalistas.

A estreia da Seleção Brasileira nas Eliminatórias será contra a Bolívia, na Neo Química Arena, no dia 9 de outubro. Quatro dias depois, em Lima, o Brasil enfrentará o Peru. No retrospecto contra os bolivianos são 21 vitórias brasileiras, quatro empates e apenas cinco derrotas, com 99 gols marcados e 25 sofridos. Já contra os peruanos, são 32 vitórias, nove empates e as mesmas cinco derrotas, com um total de 91 gols marcados e 31 sofridos. As informações são do site Globo Esporte e da CBF.

