Esporte No retorno da Libertadores, o Grêmio perdeu por 2 a 0 para o Universidad Católica

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

A derrota manteve o Tricolor com 4 pontos no Grupo E. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Em noite de retorno de Libertadores, o Grêmio entrou em campo, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile, para enfrentar o Universidad Católica, em partida válida pela 3ª rodada do Grupo E. Com uma equipe alternativa, devido a alguns desfalques, o Grêmio não conseguiu impor seu ritmo, teve um jogador expulso e saiu derrotado pelo placar de 2 a 0.

Os primeiros 45 minutos foram de uma partida muito disputada, mas com uma leve superioridade chilena. Logo nos primeiros segundos, o time de Santiago pressionou e chegou ao ataque com um lance pela direita. Lescano foi a linha de fundo e cruzou para dentro da área, mas a zaga gremista cortou para escanteio. Depois da cobrança, foi a vez de Push finalizar, para a defesa de Vanderlei no centro da meta.

Mas o Grêmio deu a resposta de imediato, com Luiz Fernando da direita, após ser lançado por Matheus Henrique. O atacante passou em velocidade pela marcação, trabalhou com Isaque e, de dentro da área, finalizou, mas mandou para fora. O lance ainda foi anulado por impedimento.

Passados 16’, o Universidad Católica criou uma nova oportunidade com Huerta, que da intermediária arriscou de longa distância, mas o goleiro gremista conseguiu fazer a defesa. Aos 29’, os donos da casa levaram novamente perigo ao construírem a melhor chance de gol da partida. Após tabelar com Pinares, Fuenzalida recebeu e chutou de fora da área, acertando o poste. Vanderlei ainda raspou na bola e desviou, cedendo escanteio.

Tentando sair para o jogo, o Tricolor ameaçou aos 36 minutos. Alisson desceu em velocidade pela esquerda, driblou a marcação e ao ir a linha de fundo, acabou pressionado pelo defensor e caiu no gramado, deixando a bola se perder pela linha de fundo.

Três minutos depois, quase que os chilenos abriram o marcador, com Zampedri, que recebeu um lançamento no meio e invadiu a área, ficando cara a cara com Vanderlei. Preciso, o arqueiro gremista saiu para a defesa e impediu o gol. Ainda no primeiro tempo, já na reta final da partida, Geromel dividiu com o atacante e lesionou, deixando o gramado, sendo substituído por Rodrigues.

O Católica conseguiu abrir o placar aos 43’. Rebolledo cruzou da esquerda, houve o desvio no primeiro poste e a bola chegou a Zampedri, que dominou e chutou de canhota, mandando para o fundo das redes. Os donos da casa ainda conseguiram ampliar o placar três minutos depois, com Pinares, que depois de erro da defesa tricolor, conseguiu dominar e encobrir Vanderlei.

Segundo tempo

O time chileno voltou para a etapa complementar ainda superior. Nos minutos iniciais, Puch serviu Zampedri dentro da área, que tentou a finalização, mas dividiu com David Braz e caiu no gramado. O Tricolor respondeu em contra-ataque com Matheus Henrique, avançando pela meia direita, mas ao bater dentro da área, acabou carimbando a marcação, com 5 minutos jogados.

Aos 9 minutos, o Universidad criou novamente e por pouco não marcou o terceiro gol. No lance, Aued recebeu um cruzamento preciso da direita e chutou forte a gol, mandando pra fora. Já aos 15’, após cobrança de escanteio, a bola passou por todo mundo, quicou na área e saiu com perigo. Por pouco. Já o Grêmio tentou responder com David Braz em uma cobrança de falta. O zagueiro mandou direto, mas pegou muito embaixo da bola e ela foi para fora.

Os chilenos tentaram novamente com um chute forte de Aued. O goleiro gremista defendeu, mas deu rebote e Zampedri se aproveitou, tentando completar a gol, mas Vanderlei mais uma vez defendeu.

Aos 24’, os gremistas tentaram com uma jogada de Robinho, que encontrou Alisson na esquerda. O atacante rolou para Diego Souza, que finalizou forte, mas isolou. Depois, foi a vez de Matheus Henrique cruzar na área, na cabeça do centroavante, que cabeceia, mas Dituro defendeu com tranquilidade.

David Braz acabou expulso da partida após cometer uma falta sobre atacante chileno e levar seu segundo cartão amarelo. Núñez cobrou a falta, mas mandou por sobre a meta, na reta final da partida.

A próxima partida da equipe na Libertadores será na próxima quarta-feira (23), um clássico Grenal, no Beira-Rio.

Ficha técnica

Universidad Católica: Dituro; Fuenzalida, Lanaro, Huerta e Rebolledo; Saavedra (Francisco Silva), Aued e Pinares (Marcelino Nuñez); Lezcano (Munder), Edson Puch (Buonanotte) e Zampedri (Diego Valencia). Técnico: Ariel Holan.

Grêmio: Vanderlei; Orejuela, Geromel (Rodrigues), David Braz e Cortez; Darlan (Guilherme Azevedo), Matheus Henrique, Alisson (Rildo), Isaque (Ferreira) e Luiz Fernando (Robinho); Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Dario Herrera (ARG), auxiliado por Julio Fernandez (ARG) e Cristian Navarro (ARG).

