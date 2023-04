Futebol Messi está na Catalunha com a família e agentes para negociar com o Barcelona

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2023

O astro se encontra em fim de contrato com o PSG e deve deixar a França ao fim de junho. (Foto: Divulgação)

O jornalista espanhol Gerard Romero afirmou, em live na rede de vídeo Twitch, que Lionel Messi está na Catalunha com a família e os agentes para dar sequência às negociações com o Barcelona. O astro se encontra em fim de contrato com o PSG e deve deixar a França ao fim de junho, com grande possibilidade de retorno ao Barça.

O periodista não deu mais informações sobre a ida do craque, mas disse que os próximos dias na Catalunha serão agitados com a continuidade das negociações. Em sua chegada ao aeroporto, Messi foi visto com cerca de 15 bagagens, junto de seus filhos e esposa, além de seu conselheiro Pepe Costa e outros agentes que estão participando das conversas junto com Joan Laporta, presidente blaugrana.

O atual camisa 30 parisiense tem clima desgastado com a torcida, tendo sido vaiado em duas oportunidades após os jogos do PSG. Portanto, o provável destino de Messi é a volta ao Barcelona. O argentino também teve seu nome ligado ao futebol árabe, no qual o Al-Hilal demonstrou interesse em oferecer 400 milhões de euros (aproximadamente R$ 2 bilhões) por ano, mas a intenção do atual melhor do mundo ainda é permanecer no futebol europeu.

Com a camisa do Barça, Messi disputou 778 jogos, marcou 672 gols e deu 268 assistências, além de ter vencido 542 partidas das 778. Foram 35 troféus erguidos e uma grande história que pode estar perto de voltar a ser escrita nos próximos dias.

Vendas

Segundo o jornal Mundo Deportivo, o Barcelona pretende arrecadar 100 milhões de euros (R$ 550 milhões) em vendas na próxima temporada para poder inscrever Messi. E um dos jogadores na lista de saída seria Raphinha.

Segundo a publicação, o Barcelona considera que pode chegar a tal valor se conseguir negociar cinco jogadores: o zagueiro Eric García, o meio-campista Kessié, e os atacantes Ferrán Torres, Ansu Fati e Raphinha.

O Barça considera que esses jogadores têm mercado, principalmente o jovem Ansu Fati e Raphinha. Aos 26 anos, Raphinha foi contratado na atual temporada junto ao Leeds United por 58 milhões de euros. Ele tem nove gols e nove assistências em 41 jogos em 2022/23.

Os 100 milhões de euros entrariam como receitas para o Barcelona, e a saída dos atletas abria espaço na folha salarial do clube. Para conseguir manter Lionel Messi em seu elenco novamente, o Barça precisa arrecadar mais e diminuir despesas.

O Fair Play Financeiro de LaLiga prevê que o gasto das equipes com seu plantel profissional tem um limite. O cálculo para tal valor é simples: tudo que o clube ganha, menos as despesas. A diferença é o máximo que um time na Espanha pode investir em salários.

Essa regulamentação e a grave crise financeira do Barcelona motivaram a saída de Messi do clube em 2021. O cálculo agora, segundo a imprensa espanhola, é que o argentino retorno com vencimentos de cerca de 25 milhões de euros (R$ 140 milhões) por ano. No PSG, ele recebe por volta de 40,5 (R$ 220 milhões).

O jornal Sport publica que o técnico Xavi Hernández tem mantido contato com Messi para convencer o argentino a retornar à Espanha. Segundo o veículo, o vestiário do Barça está animado com a possibilidade.

Após dois anos, Messi não deve renovar contrato com o PSG. Além do Barcelona, ele tem proposta para receber R$ 2 bilhões anuais no Al Hilal, da Arábia Saudita. O Inter Miami, da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, também tem interesse no campeão do mundo. As informações são dos sites Lance e GE.

