Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2024

Messi voltou aos gramados em grande estilo nesse sábado (14). (Foto: Reprodução Instagram Inter Miami)

Lionel Messi está de volta. No sábado (14), o craque argentino enfim voltou a jogar uma partida depois de exatos dois meses afastado dos gramados. E ele voltou em grande estilo. O astro marcou dois dos três gols da vitória do Inter Miami sobre o Philadelphia Union por 3 a 1, no estádio Lockhart, em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. Suárez marcou o outro tento do jogo, válido pela 28ª rodada da MLS.

Messi não entrava em campo desde o dia 14 de julho, quando machucou o tornozelo direito durante a final da Copa América, vencida pela Argentina contra a Colômbia. Desde então, ele perdeu oito jogos da MLS pelo Inter Miami e dois compromissos deste mês das Eliminatórias para a Copa do Mundo pela Argentina.

O Inter Miami segue na liderança isolada da MLS, com 62 pontos conquistados, dez a mais que o vice-líder Cincinnati. Já o Philadelphia Union ocupa a 11ª colocação, com 30 unidades, e está, no momento, fora da zona de classificação aos playoffs.

O Inter Miami volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Atlanta United, pela 29ª rodada da MLS. O Philadelphia Union encara o New York City na mesma data.

Apesar da festa dos donos da casa celebrando o retorno de Messi, quem comemorou primeiro dentro do campo foram os visitantes. Logo no primeiro minuto da partida, Mikael Uhre dominou bola mal afastada pela defesa do Inter Miami, limpou a marcação e bateu de fora da área no cantinho para abrir o placar para o Philadelphia Union.

Com os números deste sábado, Messi chegou a 31 participações em gols em 19 jogos de MLS que disputou. Foram 15 gols e 16 assistências anotados pelo craque argentino.

2024-09-15