Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2024

As seleções femininas Florescente e Piratini entrarão em campo para disputar o título. Foto: Divulgação

A final da Taça das Favelas do Rio Grande do Sul terá disputa nas categorias feminina e masculina no próximo sábado (21), às 14h, no Estádio Passo d’Areia, em Porto Alegre. O torneio é uma realização da Central Única das Favelas RS (Cufa).

As seleções femininas Florescente e Piratini entrarão em campo para disputar o título. Na categoria masculina, os times Bom Jesus e Municipal se enfrentarão.

A competição tem patrocínio E+ Esporte da CEEE Grupo Equatorial via Lei Estadual de Incentivo ao Esporte (Pró- Esporte).

Para o assessor de relações institucionais da CEEE Grupo Equatorial, Júlio Eloi Hofer, apoiar o maior espetáculo do futebol das favelas é um orgulho. “A nossa empresa é uma das maiores patrocinadoras das ações culturais e sociais do nosso estado e a valorização do esporte mostra e valoriza esta cultura de integração e participação social que temos”, afirma.

A competição movimentou mais de 10 mil jovens atletas de 37 cidades do Rio Grande do Sul e os vencedores da final vão representar o Rio Grande do Sul na etapa nacional, em novembro.

Os ingressos para a final da Taça da Favela são gratuitos, com disponibilidade limitada, e podem ser adquiridos pelo https://appticket.com.br/final-taca-das-favelas-2024.

Final da Taça das Favelas ocorre no próximo sábado

2024-09-18