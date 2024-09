Esporte Vini Junior e Mbappé marcam e Real Madrid vence no sufoco o Real Sociedad no Campeonato Espanhol

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2024

O Real Madrid é o vice-líder do Espanhol, com 11 pontos. (Foto: Reprodução Instagram Real Madrid)

Foi duríssimo e não fez justiça, mas o Real Madrid, que levou forte pressão da Real Sociedad, conseguiu uma vitória na raça no sábado (14), por 2 a 0, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo foi na casa dos bascos, em San Sebástian, no Anoeta.

O time da casa teve pelo menos sete chances claras de gol, com três delas morrendo na trave. Porém, o que vale é bola na rede. Assim, no segundo tempo, dois gols de pênalti definiram o triunfo. Vini Jr e Mbappé, que estão revezando nas cobranças das penalidades, fizeram os gols.

O Real Madrid é o vice-líder do Espanhol, com 11 pontos. Estava um atrás do Barcelona. Entretanto, os catalães jogaram neste domingo. Assim, voltaram a abrir quatro pontos a frente, com 15. A Real Sociedad tem quatro pontos, em 16º lugar. Mas corre risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento.

A equipe decepcionou no primeiro tempo. Vini Jr não foi sombra do que é, Brahim saiu machucado e Rodrygo, que entrou em seu lugar, não estava bem. Assim, o único que tentava algo no ataque era Mbappé que criou a melhor chance do time na etapa. Mas com pouco espaço para fazer seu jogo fluir.

Com 20 segundos da etapa final, Susic mandou a terceira bola da Sociedad na trave de Courtois. Estava complicado para o Real Madrid, mas o time merengue acabou chegando ao gol aos 13. Arda Güler recebeu e, de fora da área pela direita, chutou. Sérgio Gómez, que estava ajudando a defesa, tentou abafar. Porém, a bola bateu em seu braço, que estava aberto. pênalti claro que Vini Jr cobrou e abriu o placar. Aos 27 Vini jr recebeu pela esquerda e, quando cruzou, levou um pisão. Novo pênalti. Mbappé cobrou e fechou o placar.

