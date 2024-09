Esporte Brasil estreia na Copa do Mundo de Futsal com goleada sobre Cuba

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2024

Seleção Brasileira dominou os cubanos e venceu com tranquilidade por 10 a 0 para assumir a liderança do Grupo B. (Foto: Robertus Pudyanto/FIFA via Getty Images)

Vencer na estreia é bom, mas estrear com goleada é melhor ainda. Nesse sábado (14), a Seleção Brasileira dominou Cuba e venceu por 10 a 0 na primeira rodada da Copa do Mundo de Futsal. Marcel, Neguinho, Marlon, Felipe Valerio, Pito e Arthur marcaram os gols do Brasil, que lidera o Grupo B. Os brasileiros enfrentam a Croácia nesta terça-feira (16), às 12h.

Willian, Marlon, Marcel, Dyego e Pito formaram o quinteto inicial do Brasil, que começou na frente. Marcel abriu o placar com pouco mais de um minuto de jogo ao limpar para a esquerda a balançar a rede do goleiro Kevin Rueda.

A Seleção Brasileira seguiu na pressão para ampliar o placar, mas foi impedido pelo goleiro cubano. Rueda emplacou uma sequência de quatro defesas. Se a defesa de Cuba passou a salvar enquanto o Brasil tentava marcar o segundo, os defensores brasileiros tiveram pouco trabalho. A única chance dos cubanos foi uma bola na trave de Morejon.

Neguinho fez o segundo do Brasil com 11 minutos de jogo. O gol saiu em bela jogada de Arthur na direita, que limpou a defesa cubana e encontrou o camisa 5 livre na esquerda para finalizar no fundo do gol.

Arthur brilhou com mais uma jogada no lado direito logo depois, aos 13 minutos. Ramirez ficou perdido com o drible do camisa 12 brasileiro, que tocou para Marlon. Sozinho no lado esquerdo, ele empurrou para fazer o terceiro do Brasil. Não demorou muito para sair o quarto gol. Felipe Valerio cortou para a direita e, com muito espaço, finalizou com força para aumentar o marcador.

O quinto gol veio com dois minutos do segundo tempo. Marcel, que já havia marcado o primeiro do jogo, bateu de chapa para fazer mais um. Na sequência, Marlon fez um golaço de primeira após cobrança de Dyego. Pito, eleito melhor do mundo, fez uma linda jogada ao driblar a marcação para fazer o sétimo.

O 8 a 0 chegou com Arthur, que já havia feito outras duas lindas jogadas para gols de seus companheiros. Com oito minutos do segundo tempo, o camisa 12 do Brasil cavou contra o goleiro cubano para aumentar a goleada. Marcel fez o terceiro dele e o nono do Brasil com 13 minutos da etapa final. Marlon fez o décimo em grande estilo: no pivô, ele mandou de calcanhar e surpreendeu o goleiro Pérez, que frangou.

2024-09-14