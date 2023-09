Esporte Messi marca, assume artilharia histórica e a Argentina derrota Equador nas Eliminatórias

7 de setembro de 2023

O craque argentino atingiu a marca de 29 gols na competição. Foto: Twitter/AFA

Com um gol de Messi, a Argentina derrotou o Equador, nesta quinta-feira, em Buenos Aires, em duelo válido pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O craque argentino atingiu a marca de 29 gols na competição e se igualou ao uruguaio Suárez na liderança histórica de maiores goleadores.

A Argentina lidera as eliminatórias com três pontos, ao lado da Colômbia. Já o Equador fica três pontos negativos após ter sido punido pelo caso do jogador Byron Castillo, que usou documentos falsos durante as Eliminatórias da Copa de 2022.

Sem sucesso para furar o bloqueio equatoriano, a atual seleção campeã mundial passou a apostar nos cruzamentos e só foi ter êxito no último lance da primeira etapa, quando Lautaro Martinez, em posição duvidosa, acertou a trave. O lance não foi verificado pelo VAR porque o juiz apitou o final do primeiro tempo logo em seguida.

A pressão da Argentina foi ainda maior no segundo tempo. Aos 12 minutos, Tagliafico acertou o travessão em belo chute de fora da área. O Equador apostou nos contra-ataques, puxados com força pelo atacante colorado Enner Valência. O jogador fez uma boa atuação contra os hermanos, mas não foi suficiente para abrir o marcador.

O jogo ficou tenso, com vários lances ríspidos dos dois lados. Apesar do nervosismo dos jogadores, o árbitro colombiano Wilmar Roldán preferiu a conversa aos cartões amarelos.

Aos 24 minutos, Messi encontrou espaço para carregar a bola e bateu colocado, mas sem força, facilitando a defesa do goleiro Galindez. O Equador reagiu no minuto seguinte e a finalização de Rodriguez também pecou pela falta de potência.

De tanto tentar o gol argentino saiu aos 32 minutos. Messi bateu falta frontal por cima da barreira e Galindez só olhou para a bola: 1 a 0.

Ficha técnica

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Fernández, Mac Allister (Paredes) e González (Di María); Messi (Palacios) e Lautaro Martínez (Álvarez). Técnico: Lionel Scaloni.

Equador: Galíndez; Hurtado (Preciado), Arboleda, Torres (Mena), Pacho e Estupiñán; Cifuentes (Ortiz), Gruezo e Caicedo; Plata (Rodríguez) e Valencia. Técnico: Félix Sánchez Bas.

