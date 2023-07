Futebol Messi na Libertadores? Possível inclusão da Concacaf abre caminho para o argentino disputar o torneio

Apesar de ser argentino, Messi nunca disputou a Copa Libertadores. (Foto: Reprodução)

A Libertadores de 2024 poderá ser ampliada e contar com equipes da Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe). A novidade seria fruto de um suposto acerto entre a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) e a entidade responsável pelo futebol nas Américas do Norte e Central informada pelo jornalista Hernán Castillo, da rádio argentina Continental.

Nenhuma das entidades fez qualquer anúncio até o momento. Porém, o presidente da Conmebol Alejandro Dominguez fez mistério na sexta-feira (14) e anunciou, em suas redes sociais, que fará um anúncio nesta segunda-feira (17) que interessa a “todos os apaixonados por futebol”. A presença de times da Concacaf no torneio já vinha sendo especulada nos últimos meses.

Mesmo antes de qualquer anúncio oficial, a notícia animou o público, que passou a sonhar com a possibilidade de ver Messi disputando a Libertadores. O argentino acertou sua transferência para o Inter Miami, da MLS. Ele foi apresentado oficialmente nesse domingo e deve estrear pelo novo clube no próximo dia 21, diante do Tigres-MEX, pela Copa das Ligas.

Apesar de ser argentino, Messi nunca disputou a Libertadores. Ele deixou o Newell’s Old Boys ainda muito novo para integrar as categorias de base do Barcelona. Com o anúncio de sua ida para o Inter Miami, pôs fim ao sonho de seus compatriotas de vê-lo em ação no futebol local.

Mesmo que o acordo seja oficializado, uma eventual presença de Messi dependeria da classificação do Inter Miami para a Libertadores. O time é o lanterna da Conferência Leste da MLS, posição que não leva sequer para os playoffs da liga estadunidense.

A presença de equipes da Concacaf na Libertadores seria algo inédito. O único intercâmbio que ocorreu neste sentido entre as duas confederações foi a presença de mexicanos no torneio, o que ocorreu pela última vez na edição de 2016.

Após o alvoroço das especulações, no entanto, a ESPN informou que entrou em contato com a Concacaf e que a entidade negou tal acordo com a Conmebol para que os times da sua confederação pudessem participar do principal torneio da América do Sul a partir da próxima temporada.

Novo astro

Nem mesmo a forte chuva impediu que Lionel Messi desse o primeiro passo para começar um novo momento em sua carreira. Nesse domingo (16), ele foi oficialmente apresentado como novo astro da Major League Soccer e novo jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos. O evento, que chegou a ser suspenso por conta das condições climáticas, aconteceu no Estádio DRV PNK, na cidade de Fort Lauderdale, e contou com shows e presença de celebridades. O contrato será válido até o fim de 2025.

“Estou muito feliz de estar aqui em Miami. Obrigado David [Beckham], a sua família, aos torcedores pela recepção. As pessoas foram espetaculares comigo desde que chegamos. Quero começar a treinar, competir, sido querendo vencer e continuar crescendo. Espero desfrutar e vou me dedicar 1000%. Coisas muito lindas vão acontecer. Obrigado a todos”, afirmou Messi. As informações são do jornal O Globo e da ESPN.

