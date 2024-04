Futebol Messi recebe R$ 8,6 milhões por mês e tem o maior salário das Américas; Dudu e Borré aparecem no top 10

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2024

Dos dez jogadores mais bem pagos da América, seis atuam na liga de futebol dos Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

O atacante Lionel Messi, do Inter Miami, é o jogador mais bem pago das Américas. De acordo com um levantamento do Capology, site especializado em finanças do futebol, e o UOL, o camisa 10 argentino recebe 20,4 milhões de dólares (cerca de R$ 103,6 milhões, na cotação atual) por ano no time americano. O equivalente a R$ 8,6 milhões por mês.

Na lista dos dez jogadores mais bem pagos da América, seis são de jogadores da Major League Soccer (MLS), a liga de futebol dos Estados Unidos, dois são da Liga MX, campeonato mexicano, e dois do Brasileirão.

O salário mais alto fora dos Estados Unidos é o do atacante Dudu, do Palmeiras, que recebe 5,4 milhões de dólares (R$ 27,3 milhões) por ano – 4,3 milhões de dólares a menos que Lionel Messi. Sergio Canales, do Monterrey, e Gignac, do Tigres, são os representantes do México, enquanto Rafael Borré, do Inter, fecha o top 10.

A nova contratação do time gaúcho recebe 4,6 milhões anuais (R$ 23,3 milhões). Vale lembrar que o Inter desembolsou 6,2 milhões de euros (R$ 33 milhões) no começo deste ano, junto ao Eintracht Frankfurt, além de 200 mil euros (R$ 1,1 milhão) pagos ao Werder Bremen, clube em que o jogador estava emprestado, para contar com Borré.

Top 10 dos maiores salários do futebol nas Américas:

* Messi (Inter Miami) – R$ 8,6 milhões/mês

* Insigne (Toronto) – R$ 6,5 milhões/mês

* Shaqiri (Chicago Fire) – R$ 3,4 milhões/mês

* Bernardeschi (Toronto) – R$ 2,7 milhões/mês

* Driussi (Austin) – R$ 2,5 milhões/mês

* Dudu (Palmeiras) – R$ 2,3 milhões/mês

* Héctor Herrera (Houston Dynamo) – R$ 2,2 milhões/mês

* Sergio Canales (Monterrey) – R$ 2,1 milhões/mês

* Gignac (Tigres) – R$ 1,9 milhão/mês

* Borré (Internacional) – R$ 1,9 milhão/mês.

2024-04-13